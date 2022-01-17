إيران تعلق على إيفاد 3 دبلوماسيين إلى السعودية وتكشف موقفها من إعادة فتح السفارات

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "التركيز الآن على أنشطة البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسين الإيرانيين حصلوا على التأشيرات اللازمة لدراسة إمكانية ذلك.وأضاف خطيب زادة: "لقد قدمنا النقاط اللازمة بصورة خطية للوفد السعودي في الجولة الرابعة للمحادثات في بغداد ولربما يمكننا تقديم بعض الردود بعد إنجاز جولة المحادثات القادمة"، مشيرا إلى أن المقدمة لهذا الأمر هو الاهتمام بالسلوك والكلام في التصريحات والإجراءات التي سيتخذها أصدقاؤنا في السعودية.وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن "الوفد الموجود في السعودية يمكن أن يشكل مقدمة ليبعث الطرفان وفودا لتفقد السفارتين".وأوفدت إيران 3 دبلوماسيين إلى مدينة جدة السعودية لمباشرة عملهم ضمن منظمة التعاون الإسلامي، بعد توقف استمر 6 سنوات، منذ الهجوم على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدنية مشهد.وذكرت وكالة "إسنا" الإيراينة أن آخر ممثل لإيران في منظمة التعاون الإسلامي في جدة كان مهدي حمزة.وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي، ووصفت هذه المحادثات بأنها ودية واستكشافية في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر/ تشرين الأول إن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا".وكشف برلماني إيراني قبل يومين عن سعي بلاده والمملكة العربية السعودية لإحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.وكتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على إيفاد 3 دبلوماسيين إلى مدينة جدة السعودية لمباشرة عملهم ضمن منظمة التعاون الإسلامي، بعد توقف استمر 6 سنوات، مؤكدة استعداد طهران لإعادة افتتاح سفارتها لدى السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "التركيز الآن على أنشطة البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسين الإيرانيين حصلوا على التأشيرات اللازمة لدراسة إمكانية ذلك.
وأضاف خطيب زادة: "لقد قدمنا النقاط اللازمة بصورة خطية للوفد السعودي في الجولة الرابعة للمحادثات في بغداد ولربما يمكننا تقديم بعض الردود بعد إنجاز جولة المحادثات القادمة"، مشيرا إلى أن المقدمة لهذا الأمر هو الاهتمام بالسلوك والكلام في التصريحات والإجراءات التي سيتخذها أصدقاؤنا في السعودية.
وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن "الوفد الموجود في السعودية يمكن أن يشكل مقدمة ليبعث الطرفان وفودا لتفقد السفارتين".
وأوفدت إيران 3 دبلوماسيين إلى مدينة جدة السعودية لمباشرة عملهم ضمن منظمة التعاون الإسلامي، بعد توقف استمر 6 سنوات، منذ الهجوم على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدنية مشهد.
وكتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.
وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".
والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.