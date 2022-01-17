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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/احتفال-هيستيري-لمعلق-من-غينيا-الاستوائية-بعد-الفوز-على-الجزائر-فيديو-1056333946.html
احتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
احتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية في أعقاب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري ضمن منافسات الجولة الثاني من... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T09:20+0000
2022-01-17T09:23+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة الأمس الأحد.ونجح اللاعب استيبان أوبيانج في الدقيقة 71 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.يذكر أنه بهذه النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
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مجتمع, رياضة, نادي الفيديو

احتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو

09:20 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI هدف التقدم لغينيا الاستوائية في مرمى الجزائر
 هدف التقدم لغينيا الاستوائية في مرمى الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية في أعقاب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري ضمن منافسات الجولة الثاني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالية في الكاميرون.
وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة الأمس الأحد.
ونجح اللاعب استيبان أوبيانج في الدقيقة 71 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.
يذكر أنه بهذه النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
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