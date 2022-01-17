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الأسرى الفلسطينيون يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على الوضع الصحي لأحدهم
الأسرى الفلسطينيون يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على الوضع الصحي لأحدهم
أعاد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وجبات الطعام التي تمنحها لهم إدارات السجون اعتراضا على الوضع الصحي لزميلهم الأسير ناصر أبو حميد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T21:43+0000
2022-01-17T21:43+0000
حركة حماس
نادي الأسير الفلسطيني
يوم الأسير الفلسطيني
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وحسب بيان نشره اليوم الإثنين، نادي الأسير الفلسطيني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد فيه أن الأسرى قرروا اليوم إعادة وجبات الطعام من اجل الاعتراض على ما يحدث للأسير ناصر أبو حميد.وقال البيان: "الأسرى في سجون الاحتلال يقررون اليوم إرجاع وجبات الطعام، نصرة لرفيقهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى برلازي".يشار إلى أن الأسرى المصربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يواجهون أوضاعا خطيرة، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية فلسطينية ودولية.ياتي هذا القرار وفقا للاتفاق الذي تم بعد معركة الإضراب التي خاضها أبو هواش واستمرت لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، ورغم إصابته بفيروس "كورونا" وحاجته لمتابعة صحية فإن إدارة السجن قررت نقله من مستشفى "أساف هروفيه" إلى سجن "الرملة".
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حركة حماس, نادي الأسير الفلسطيني, يوم الأسير الفلسطيني

الأسرى الفلسطينيون يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على الوضع الصحي لأحدهم

21:43 GMT 17.01.2022
© Fotolia / ViewApartأسير
أسير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Fotolia / ViewApart
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أعاد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وجبات الطعام التي تمنحها لهم إدارات السجون اعتراضا على الوضع الصحي لزميلهم الأسير ناصر أبو حميد.
وحسب بيان نشره اليوم الإثنين، نادي الأسير الفلسطيني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد فيه أن الأسرى قرروا اليوم إعادة وجبات الطعام من اجل الاعتراض على ما يحدث للأسير ناصر أبو حميد.
وقال البيان: "الأسرى في سجون الاحتلال يقررون اليوم إرجاع وجبات الطعام، نصرة لرفيقهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى برلازي".
وأكد البيان أن الأسرى قرروا ذلك "رفضًا لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وكذلك للضغط على إدارة السجون من أجل السماح لأشقائه الأسرى بزيارته في المستشفى، علما أنه له أربعة أشقاء آخرين يواجهون السجن مدى الحياة".
يشار إلى أن الأسرى المصربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يواجهون أوضاعا خطيرة، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية فلسطينية ودولية.
وقد قررت السلطات الإسرائيلية اليوم إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش وإصدار أمر اعتقال إداري ينتهي في 26 فبراير/ شباط المقبل.
ياتي هذا القرار وفقا للاتفاق الذي تم بعد معركة الإضراب التي خاضها أبو هواش واستمرت لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، ورغم إصابته بفيروس "كورونا" وحاجته لمتابعة صحية فإن إدارة السجن قررت نقله من مستشفى "أساف هروفيه" إلى سجن "الرملة".
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