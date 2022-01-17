البرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات

وحسب البيان الذي نشره البرلمان العربي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أدان بشدة "قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح".وأكد البيان أن "ما حدث يمثل اعتداءا إرهابيا جبانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداءا سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما انه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة".كما شدد بيان البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.
أصدر البرلمان العربي الويم الإثنين، بيانا أدان فيه بشده، ما قامت به جماعة أنصار الله اليمينة "الحوثيين" من تبنيها تفجيرات وقعت بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب البيان الذي نشره البرلمان العربي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أدان بشدة "قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح".
وأكد البيان أن "ما حدث يمثل اعتداءا إرهابيا جبانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداءا سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما انه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة".
كما شدد بيان البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.