التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة

وبحسب "رويترز"، أشارت القناة إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.
نقل التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الاثنين، عن القوات المسلحة قولها، إن شخصا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة مع مجموعة أشخاص آخرين.
وبحسب "رويترز"، أشارت القناة إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.