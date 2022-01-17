https://arabic.sputniknews.com/20220117/التلفزيون-الرسمي-الأردني-مقتل-شخص-حاول-اجتياز-الحدود-من-سوريا-بطريقة-غير-مشروعة-1056437870.html

التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة

التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة

نقل التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الاثنين، عن القوات المسلحة قولها، إن شخصا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة مع مجموعة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T14:02+0000

2022-01-17T14:02+0000

2022-01-17T14:02+0000

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وبحسب "رويترز"، أشارت القناة إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/مقتل-ضابط-في-الجيش-الأردني-وإصابة-3-في-إطلاق-نار-على-الحدود-الشمالية-مع-سوريا-1056258543.html

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