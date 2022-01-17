تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/التلفزيون-الرسمي-الأردني-مقتل-شخص-حاول-اجتياز-الحدود-من-سوريا-بطريقة-غير-مشروعة-1056437870.html
التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة
التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة
نقل التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الاثنين، عن القوات المسلحة قولها، إن شخصا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة مع مجموعة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:02+0000
2022-01-17T14:02+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103849/08/1038490852_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_9f1f8871c98352b20038c8ccca9c6291.jpg
وبحسب "رويترز"، أشارت القناة إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مقتل-ضابط-في-الجيش-الأردني-وإصابة-3-في-إطلاق-نار-على-الحدود-الشمالية-مع-سوريا-1056258543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103849/08/1038490852_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7c4fe26f5d3df00984c3aae6c0c3fe64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

التلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة

14:02 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
نقل التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الاثنين، عن القوات المسلحة قولها، إن شخصا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة مع مجموعة أشخاص آخرين.
وبحسب "رويترز"، أشارت القناة إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
مقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة 3 في إطلاق نار على الحدود الشمالية مع سوريا
أمس, 07:54 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:28 GMTأحلام تعلق بصورتين على الانفجارات والحرائق التي شهدتها أبو ظبي
14:11 GMTمجلس النواب الليبي يعلق جلسته للغد... والمفوضية تؤكد الحاجة لـ8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية
14:09 GMTكم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟
14:08 GMTعارض جديد للمتحور أوميكرون يمكنك من توقع الإصابة
14:07 GMTمقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو
14:02 GMTالتلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة
13:50 GMTالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف أبرز مشروعات وإنجازات عام 2021
13:48 GMTالسعودية تصدر بيانا عاجلا بعد "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات وتتوعد "أنصار الله"
13:46 GMTالممثل العالمي أميتاب باتشان يعود للعمل
13:45 GMTالنيابة السعودية توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
13:41 GMTعربي يتدلى من حافة خطيرة وحادة لفوهة بركان بيد واحدة... فيديو
13:38 GMTبعد هجوم مفاجئ على الإمارات... 8 طائرات مسيرة تنطلق نحو السعودية
13:32 GMTلماذا يتسابق العالم للسيطرة على هذه التكنولوجيا؟
13:26 GMTروسيا لن تسمح للناتو بالتوغل في أوكرانيا.. اشتباكات في طرابلس.. نتنياهو يتفاوض على تخفيف التهم
13:25 GMTأفضل طريقة لغسل الفراولة من المبيدات واليرقات العالقة
12:55 GMTدمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا
12:51 GMTالصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها
12:49 GMTعلماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو
12:41 GMTتحذير أمريكي لإيران رغم التفاؤل الدولي تجاه مفاوضات فيينا
12:39 GMTأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يغلقون قصر العدل دعما لقاضي التحقيق