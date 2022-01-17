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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الجيش-الأمريكي-يستعد-لتسليح-مدرعات-سترايكر-بمدافع-ليزر-1056448628.html
الجيش الأمريكي يستعد لتسليح مدرعات سترايكر بمدافع ليزر
الجيش الأمريكي يستعد لتسليح مدرعات سترايكر بمدافع ليزر
يستعد الجيش الأمريكي للحصول على مدرعات جديدة مسلحة بمدافع ليزر من المقرر أن يتم تسليمها في سبتمبر/ أيلول المقبل. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T18:09+0000
2022-01-17T18:09+0000
2022-01-17T18:09+0000
رصد عسكري
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ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن مدفع الليزر قوته 50 كيلو واط ومن المقرر أن يتم تحميله على مدرعة من طراز "سترايكر".ولفتت المجلة إلى أن مدفع الليزر الجديد خضع لاختبارات متعددة لتدمير أهداف جوية تضم طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية وقذائف مورتر.وأوضحت المجلة أنه من المقرر أن يخضع مدفع الليزر الجديد إلى اختبارات أخرى الشهر الجاري للتأكيد على كفاءته القتالية قبل دخوله الخدمة رسميا في الموعد المحدد.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مدفع-ليزر-روسي-يحمي-منصات-الصواريخ-الاستراتيجية--1053469394.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الأمريكي يستعد لتسليح مدرعات سترايكر بمدافع ليزر
يستعد الجيش الأمريكي للحصول على مدرعات جديدة مسلحة بمدافع ليزر من المقرر أن يتم تسليمها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن
مدفع الليزر
قوته 50 كيلو واط ومن المقرر أن يتم تحميله على مدرعة من طراز "سترايكر".
ولفتت المجلة إلى أن مدفع الليزر الجديد خضع لاختبارات متعددة
لتدمير أهداف جوية
تضم طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية وقذائف مورتر.
وأوضحت المجلة أنه من المقرر أن يخضع مدفع الليزر الجديد إلى اختبارات أخرى الشهر الجاري
للتأكيد على كفاءته القتالية
قبل دخوله الخدمة رسميا في الموعد المحدد.