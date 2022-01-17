تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/الحريري-يدعو-لـ-وقفة-عربية-توقف-التمدد-الإيراني-في-دولنا-1056446837.html
الحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
الحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، إلى ما قال إنها "وقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا". 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:13+0000
2022-01-17T17:13+0000
سعد الحريري
إيران
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688749_0:119:2911:1756_1920x0_80_0_0_3450b5982d6c7cb7d0796ad18313720a.jpg
وحسب بيان نشره الحريري تعليقا على الهجوم الذي تعرضت له مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، أكد أن أوامر هذا الهجوم تتخطى القيادات المحلية داخل جماعة أنصار الله "الحوثيين" وتصدر من مكان آخر.وقال: "عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وأن مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".ودلل الحريري على ذلك بنوعية السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم على المرافق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال: "إنها مسيّرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الأمني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة".ووصف الحريري إيران بالدولة الفاشلة، مؤكدا أن لجوءها لـ "التخريب" يستهدف إثارة الفتن في المجتمعات العربية.وقال: "دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها".وأكد الحريري على إدانته لتك العملية، مطالبا بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه، وتوقف ما وصفه بالتمدد الإيراني.وقال: "إننا ندين بأشدّ العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا".وكانت شرطة أبو ظبي، قد أعلنت اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688749_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_71cfc39e15264209e93134dcff4d7e3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سعد الحريري, إيران, لبنان

الحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"

17:13 GMT 17.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، إلى ما قال إنها "وقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا".
وحسب بيان نشره الحريري تعليقا على الهجوم الذي تعرضت له مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، أكد أن أوامر هذا الهجوم تتخطى القيادات المحلية داخل جماعة أنصار الله "الحوثيين" وتصدر من مكان آخر.
وقال: "عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وأن مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".
ودلل الحريري على ذلك بنوعية السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم على المرافق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "إنها مسيّرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الأمني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة".
ووصف الحريري إيران بالدولة الفاشلة، مؤكدا أن لجوءها لـ "التخريب" يستهدف إثارة الفتن في المجتمعات العربية.
وقال: "دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها".
وأكد الحريري على إدانته لتك العملية، مطالبا بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه، وتوقف ما وصفه بالتمدد الإيراني.
وقال: "إننا ندين بأشدّ العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا".
وكانت شرطة أبو ظبي، قد أعلنت اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:33 GMTوزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
17:29 GMTأوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين
17:20 GMTرئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
17:16 GMTلافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا
17:13 GMTالحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
17:08 GMT مجلس الوزراء اللبناني يجتمع الاثنين المقبل لأول مرة منذ أكتوبر
17:01 GMTعالمة ترصد "عروسة" أخطبوطية بعباءة... مشهد يرى لمرة واحدة في العمر... فيديو
17:00 GMTرئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة
17:00 GMT"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه "أنصار الله" بعد استهداف أراضيها
16:56 GMTالشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية
16:53 GMTقيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية
16:52 GMTوزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإماراتي ويعلق على "العمل الإرهابي ضد أبو ظبي"
16:39 GMTتقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو
16:37 GMTمحكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية
16:35 GMTقرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
16:20 GMTأنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
16:17 GMTقطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
16:16 GMTالأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو
16:16 GMTالخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"