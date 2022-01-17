الحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، إلى ما قال إنها "وقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا".
وحسب بيان نشره الحريري تعليقا على الهجوم الذي تعرضت له مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، أكد أن أوامر هذا الهجوم تتخطى القيادات المحلية داخل جماعة أنصار الله "الحوثيين" وتصدر من مكان آخر.
عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف #الإمارات_العربية_المتحدة، فهذا يؤكد ان أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وان مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها.— Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2022
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وقال: "عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وأن مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".
ودلل الحريري على ذلك بنوعية السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم على المرافق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
انها مسيّرات ايرانية بامتياز استهدفت العاصمة الاماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الامني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة.— Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2022
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وقال: "إنها مسيّرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الأمني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة".
ووصف الحريري إيران بالدولة الفاشلة، مؤكدا أن لجوءها لـ "التخريب" يستهدف إثارة الفتن في المجتمعات العربية.
وقال: "دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها".
دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لادوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية واثارة الفتن بين ابنائها.— Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2022
اننا ندين بأشدّ العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا.
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وأكد الحريري على إدانته لتك العملية، مطالبا بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه، وتوقف ما وصفه بالتمدد الإيراني.
وقال: "إننا ندين بأشدّ العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا".
وكانت شرطة أبو ظبي، قد أعلنت اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.