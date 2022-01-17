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الخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T08:12+0000
2022-01-17T08:12+0000
إيران
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وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، أكد خطيب زاده أن "رئيسي سيعقد لقاء مفصلاً مع نظيره الروسي في موسكو"، لافتًا إلى أن "قضايا مختلفة في مجالات الثقافة والسياسة والتكنولوجيا على جدول الأعمال".
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إيران

الخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

08:12 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / -
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.
وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".

وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".

وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، أكد خطيب زاده أن "رئيسي سيعقد لقاء مفصلاً مع نظيره الروسي في موسكو"، لافتًا إلى أن "قضايا مختلفة في مجالات الثقافة والسياسة والتكنولوجيا على جدول الأعمال".
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