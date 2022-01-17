الخارجية الروسية تنفي إمداد أطراف الصراع في أفغانستان بالسلاح

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "روسيا لم تشارك ولن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسليح أطراف الصراع الأفغاني".وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن إمداد أطراف الصراع بالسلاح لن يساهم في استقرار الوضع في أفغانستان، بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم التناقضات بين الأفغان، والتي تهدد بإشعال حرب على أساس عرقي".وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، ان روسيا لم ولن تشارك في تسليح أطراف الصراع في أفغانستان، مشيرة إلى أن إمداد أطراف النزاع بالسلاح لن يساهم في استقرار الأوضاع هناك.
وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "روسيا لم تشارك ولن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسليح أطراف الصراع الأفغاني".
وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن إمداد أطراف الصراع بالسلاح لن يساهم في استقرار الوضع في أفغانستان، بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم التناقضات بين الأفغان، والتي تهدد بإشعال حرب على أساس عرقي".
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي