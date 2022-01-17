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الخارجية الروسية تنفي إمداد أطراف الصراع في أفغانستان بالسلاح
الخارجية الروسية تنفي إمداد أطراف الصراع في أفغانستان بالسلاح
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، ان روسيا لم ولن تشارك في تسليح أطراف الصراع في أفغانستان، مشيرة إلى أن إمداد أطراف النزاع بالسلاح لن يساهم في... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T12:34+0000
2022-01-17T12:34+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "روسيا لم تشارك ولن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسليح أطراف الصراع الأفغاني".وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن إمداد أطراف الصراع بالسلاح لن يساهم في استقرار الوضع في أفغانستان، بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم التناقضات بين الأفغان، والتي تهدد بإشعال حرب على أساس عرقي".وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

الخارجية الروسية تنفي إمداد أطراف الصراع في أفغانستان بالسلاح

12:34 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، ان روسيا لم ولن تشارك في تسليح أطراف الصراع في أفغانستان، مشيرة إلى أن إمداد أطراف النزاع بالسلاح لن يساهم في استقرار الأوضاع هناك.
وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "روسيا لم تشارك ولن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسليح أطراف الصراع الأفغاني".
وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن إمداد أطراف الصراع بالسلاح لن يساهم في استقرار الوضع في أفغانستان، بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم التناقضات بين الأفغان، والتي تهدد بإشعال حرب على أساس عرقي".
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي
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