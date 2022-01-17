تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/الخارجية-اللبنانية-تدين-بشدة-الهجوم-الذي-تعرضت-له-الإمارات-1056444465.html
الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا، اليوم الاثنين، أكدت فيه إدانتها للهجوم الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:16+0000
2022-01-17T16:16+0000
لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0f9c9787a76dad83e553f9b53444254.jpg
وحسب البيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "ندين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية".وأوضح البيان أن لبنان تعلن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة "الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 وافدين منهم باكستاني وهنديان، إضافة إلى وجود 6 مصابين بسبب انفجارات ناجمة عن هجوم من جماعة أنصار الله "الحوثيين".من جهتها تبنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" ما قالت، إنها "عملية نوعية في العمق الإماراتي".وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها إنها "سيطرت على حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/البرلمان-العربي-يدين-اعتداء-ميليشيا-الحوثي-الإرهابية-على-الإمارات-1056442489.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d60730af35ab1fe81f369e94946568b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات

16:16 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا، اليوم الاثنين، أكدت فيه إدانتها للهجوم الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة.
وحسب البيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "ندين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية".
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
البرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:23 GMT
وأوضح البيان أن لبنان تعلن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة "الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 وافدين منهم باكستاني وهنديان، إضافة إلى وجود 6 مصابين بسبب انفجارات ناجمة عن هجوم من جماعة أنصار الله "الحوثيين".
من جهتها تبنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" ما قالت، إنها "عملية نوعية في العمق الإماراتي".
وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها إنها "سيطرت على حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTمحكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية
16:35 GMTقرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
16:20 GMTأنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
16:17 GMTقطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
16:16 GMTالأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو
16:16 GMTالخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات