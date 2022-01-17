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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الخارجية-اللبنانية-تدين-بشدة-الهجوم-الذي-تعرضت-له-الإمارات-1056444465.html
الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا، اليوم الاثنين، أكدت فيه إدانتها للهجوم الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:16+0000
2022-01-17T16:16+0000
2022-01-17T16:16+0000
لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب البيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "ندين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية".وأوضح البيان أن لبنان تعلن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة "الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 وافدين منهم باكستاني وهنديان، إضافة إلى وجود 6 مصابين بسبب انفجارات ناجمة عن هجوم من جماعة أنصار الله "الحوثيين".من جهتها تبنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" ما قالت، إنها "عملية نوعية في العمق الإماراتي".وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها إنها "سيطرت على حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/البرلمان-العربي-يدين-اعتداء-ميليشيا-الحوثي-الإرهابية-على-الإمارات-1056442489.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا، اليوم الاثنين، أكدت فيه إدانتها للهجوم الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة.
وحسب البيان الذي نشره
موقع النشرة
اللبناني، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "ندين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية".
وأوضح البيان أن لبنان تعلن تضامنها الكامل مع دولة
الإمارات العربية المتحدة
"الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 وافدين منهم باكستاني وهنديان، إضافة إلى وجود 6 مصابين بسبب انفجارات ناجمة عن
هجوم من
جماعة أنصار الله "الحوثيين".
من جهتها تبنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" ما قالت، إنها "عملية نوعية في العمق الإماراتي".
وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها إنها "
سيطرت على حريق
اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".