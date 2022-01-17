الذهب متماسك على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية
© fastforexprofit.comالاستثمار في الذهب
© fastforexprofit.com
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لكن توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قيًدت مكاسب المعدن النفيس
ومع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1819.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:05 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.16 بالمئة 1819.40 دولار.
وقال شياو فو، رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا إنترناشونال، "تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الذهب، لكن على الرغم من ذلك فإن الذهب متماسك بشكل جيد جدا. أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة"، وفقا لـ "رويترز".
وفي حين يُعتبر الذهب أداة للتضحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي بفعل توقعات رفع الفائدة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 23.00 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.30 بالمئة إلى 973.23 دولار وصعد البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1880.90 دولار.
وقال شياو فو، رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا إنترناشونال، "تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الذهب، لكن على الرغم من ذلك فإن الذهب متماسك بشكل جيد جدا. أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة"، وفقا لـ "رويترز".
وفي حين يُعتبر الذهب أداة للتضحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي بفعل توقعات رفع الفائدة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 23.00 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.30 بالمئة إلى 973.23 دولار وصعد البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1880.90 دولار.
29 ديسمبر 2021, 10:35 GMT