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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الرئيس-الصيني-التاريخ-أكد-مرارا-أن-المواجهة-تؤدي-إلى-تداعيات-كارثية-1056440703.html
الرئيس الصيني: التاريخ أكد مرارا أن المواجهة تؤدي إلى تداعيات كارثية
الرئيس الصيني: التاريخ أكد مرارا أن المواجهة تؤدي إلى تداعيات كارثية
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، الدول إلى الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة"، قائلاً إن التاريخ أظهر مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تؤدي إلا إلى... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:05+0000
2022-01-17T15:05+0000
العالم
الصين
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وتأتي تعليقاته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، ومع تصاعد المخاوف بشأن المواجهة على حدود روسيا الغربية في ظل تحركات الناتو في المنطقة.وفي حديثه عبر الفيديو في الحدث الافتراضي لأجندة "دافوس"، قال شي: "نحن بحاجة إلى نبذ عقلية الحرب الباردة والسعي إلى التعايش السلمي وتحقيق نتائج مربحة للجانبين"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأضاف: "عالمنا اليوم بعيد كل البعد عن الهدوء، وتكثر الخطابات التي تؤجج الكراهية والتحيز. أعمال الاحتواء أو القمع أو المواجهة الناشئة عن ذلك تضر بكل ما هو ليس أقله على السلم والأمن العالميين".وتابع أن التاريخ أثبت مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تحل المشاكل، وتقود فقط إلى عواقب وخيمة، مضيفا أنه لا يمكن للحمائية والنزعة الأحادية حماية أحد.وأردف: "إنهم يضرون في النهاية بمصالح الآخرين بالإضافة إلى مصالح الفرد، والأسوأ من ذلك هو ممارسات الهيمنة والبلطجة، التي تتعارض مع تيار التاريخ. الطريق الصحيح للمضي قدما للبشرية هو التنمية السلمية والتعاون المربح للجانبين".تعتبر العلاقة المتوترة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان الخطر الأكبر على آسيا هذا العام، بحسب ما أشارت إليه "سي إن بي سي".في حين حذر أحد كبار الخبراء في المنطقة سابقا من أن الحملة الصينية "المزعجة" على أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة والتي يمكن تفسيرها على أنها المرحلة الأولى من الحرب الباردة.وقال الخبير الاقتصادي ستيفن روتش في يوليو/ تموز الماضي إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات.
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العالم, الصين

الرئيس الصيني: التاريخ أكد مرارا أن المواجهة تؤدي إلى تداعيات كارثية

15:05 GMT 17.01.2022
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / POOL New
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، الدول إلى الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة"، قائلاً إن التاريخ أظهر مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تؤدي إلا إلى تداعيات كارثية.
وتأتي تعليقاته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، ومع تصاعد المخاوف بشأن المواجهة على حدود روسيا الغربية في ظل تحركات الناتو في المنطقة.
وفي حديثه عبر الفيديو في الحدث الافتراضي لأجندة "دافوس"، قال شي: "نحن بحاجة إلى نبذ عقلية الحرب الباردة والسعي إلى التعايش السلمي وتحقيق نتائج مربحة للجانبين"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف: "عالمنا اليوم بعيد كل البعد عن الهدوء، وتكثر الخطابات التي تؤجج الكراهية والتحيز. أعمال الاحتواء أو القمع أو المواجهة الناشئة عن ذلك تضر بكل ما هو ليس أقله على السلم والأمن العالميين".
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وتابع أن التاريخ أثبت مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تحل المشاكل، وتقود فقط إلى عواقب وخيمة، مضيفا أنه لا يمكن للحمائية والنزعة الأحادية حماية أحد.
وأردف: "إنهم يضرون في النهاية بمصالح الآخرين بالإضافة إلى مصالح الفرد، والأسوأ من ذلك هو ممارسات الهيمنة والبلطجة، التي تتعارض مع تيار التاريخ. الطريق الصحيح للمضي قدما للبشرية هو التنمية السلمية والتعاون المربح للجانبين".
تعتبر العلاقة المتوترة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان الخطر الأكبر على آسيا هذا العام، بحسب ما أشارت إليه "سي إن بي سي".
في حين حذر أحد كبار الخبراء في المنطقة سابقا من أن الحملة الصينية "المزعجة" على أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة والتي يمكن تفسيرها على أنها المرحلة الأولى من الحرب الباردة.
وقال الخبير الاقتصادي ستيفن روتش في يوليو/ تموز الماضي إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات.
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