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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الرئيس-الغيني-المقال-ألفا-كوندي-يغادر-البلاد-لأول-مرة-منذ-إقالته-متوجها-إلى-دولة-عربية-1056449148.html
الرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية
الرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية
غادر الرئيس الغيني المقال ألفا كوندي، مساء اليوم الاثنين، البلاد لأول مرة منذ إقالته في سبتمبر/ أيلول الماضي، متوجها إلى الإمارات. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T18:16+0000
2022-01-17T18:16+0000
أخبار العالم الآن
الانقلاب العسكري في غينيا
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وقالت وسائل إعلام غينية، إن "الرئيس المخلوع ألفا كوندي توجه إلى الإمارات العربية المتحدة لقضاء "إقامة طبية"، بعد إذن السلطات الحاكمة في غينيا له بالسفر لتلقي العلاج.وأضافت أن الرئيس الانتقالي في غينيا مامادي دومبويا سمح، مطلع هذا العام، لكوندي بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد "تعهد السيدياو بضمان عودة كوندي إلى غينيا".وحسب بيان المجلس العسكري الحاكم في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، حددت السلطات 30 يوما كحد أقصى، مشيرة إلى أن المدة قابلة للتمديد فقط إذا ما طلب الأطباء ذلك.وكانت القوات الخاصة الغينية تحت قيادة مامادي دومبويا أعلنت في الخامس من سبتمبر/أيلول احتجاز الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.وبدأت في بعث رسائل لطمأنة الشعب الغيني، بعدما تعهدت "بتجنب أخطاء الماضي"؛ داعية إلى "الالتزام بالهدوء وبقاء الجنود في ثكناتهم العسكرية".وأجرى المجلس العسكري على مدى الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال لوضع إطار عمل لحكومة انتقالية.وينص ميثاق المرحلة الانتقالية على أن يكون دومبويا رئيسا، إلى جانب حكومة مؤلفة من رئيس وزراء وحكومة من المدنيين على ألا يجوز لأي من أعضائها الترشح في الانتخابات، حسبما قال متحدث باسم المجلس العسكري في الإذاعة الحكومية.وقال المتحدث إن النساء ينبغي أن يشكلن ما لا يقل عن 30 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي سيضم رئيسا ونائبين له، ولن يُسمح لهم أيضا بالترشح في الانتخابات المقبلة.وسعى زعماء المنطقة إلى فرض عقوبات للحيلولة دون مزيد من التراجع عن المسار الديمقراطي في دولها بعد أربعة انقلابات بقيادة الجيش في غرب أفريقيا ووسطها منذ العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210913/حزب-الرئيس-الغيني-المعتقل-يوافق-على-المشاركة-في-المشاورات-السياسية-مع-الانقلابيين-1050138782.html
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الرئيس-الغيني-لمنتخب-بلاده-إما-أن-تعودوا-بكأس-أفريقيا-أو-تعيدوا-الأموال-التي-أنفقناها-عليكم-1054697513.html
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أخبار العالم الآن, الانقلاب العسكري في غينيا

الرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية

18:16 GMT 17.01.2022
© REUTERS / ERIC GAILLARD الرئيس الغيني ألفا كوندي في بولوريس، فرنسا 15أغسطس 2019
 الرئيس الغيني ألفا كوندي في بولوريس، فرنسا 15أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / ERIC GAILLARD
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غادر الرئيس الغيني المقال ألفا كوندي، مساء اليوم الاثنين، البلاد لأول مرة منذ إقالته في سبتمبر/ أيلول الماضي، متوجها إلى الإمارات.
وقالت وسائل إعلام غينية، إن "الرئيس المخلوع ألفا كوندي توجه إلى الإمارات العربية المتحدة لقضاء "إقامة طبية"، بعد إذن السلطات الحاكمة في غينيا له بالسفر لتلقي العلاج.
الوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ألفا كوندي في كوناكري، 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2021
حزب الرئيس الغيني المعتقل يوافق على المشاركة في المشاورات السياسية مع الانقلابيين
13 سبتمبر 2021, 19:08 GMT
وأضافت أن الرئيس الانتقالي في غينيا مامادي دومبويا سمح، مطلع هذا العام، لكوندي بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد "تعهد السيدياو بضمان عودة كوندي إلى غينيا".
وحسب بيان المجلس العسكري الحاكم في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، حددت السلطات 30 يوما كحد أقصى، مشيرة إلى أن المدة قابلة للتمديد فقط إذا ما طلب الأطباء ذلك.
وكانت القوات الخاصة الغينية تحت قيادة مامادي دومبويا أعلنت في الخامس من سبتمبر/أيلول احتجاز الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.
وبدأت في بعث رسائل لطمأنة الشعب الغيني، بعدما تعهدت "بتجنب أخطاء الماضي"؛ داعية إلى "الالتزام بالهدوء وبقاء الجنود في ثكناتهم العسكرية".
وأجرى المجلس العسكري على مدى الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال لوضع إطار عمل لحكومة انتقالية.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الرئيس الغيني لمنتخب بلاده: إما أن تعودوا بكأس أفريقيا أو تعيدوا الأموال التي أنفقناها عليكم
28 ديسمبر 2021, 11:35 GMT
وينص ميثاق المرحلة الانتقالية على أن يكون دومبويا رئيسا، إلى جانب حكومة مؤلفة من رئيس وزراء وحكومة من المدنيين على ألا يجوز لأي من أعضائها الترشح في الانتخابات، حسبما قال متحدث باسم المجلس العسكري في الإذاعة الحكومية.
وقال المتحدث إن النساء ينبغي أن يشكلن ما لا يقل عن 30 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي سيضم رئيسا ونائبين له، ولن يُسمح لهم أيضا بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وسعى زعماء المنطقة إلى فرض عقوبات للحيلولة دون مزيد من التراجع عن المسار الديمقراطي في دولها بعد أربعة انقلابات بقيادة الجيش في غرب أفريقيا ووسطها منذ العام الماضي.
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