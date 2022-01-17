السعودية تصدر بيانا عاجلا بعد "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات وتتوعد "أنصار الله"

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، إنها "تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، معتبرة هذه التفجيرات "هجوم إرهابي"، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.وأضافت أن "المملكة تقف مع دولة الإمارات العربية الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مؤكدة أن "العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر مليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار المنطقة والعالم".وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللجهة بعد الهجوم الذي تعرض له مطار أبو ظبي في دولة الإمارات.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، إنها "تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، معتبرة هذه التفجيرات "هجوم إرهابي"، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.
وأضافت أن "المملكة تقف مع دولة الإمارات العربية الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مؤكدة أن "العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر مليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار المنطقة والعالم".
نُدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة pic.twitter.com/R0LI1B0qsY
وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).