‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي

ونقلت قناة "العربية" عن شرطة أبو ظبي قولها إنه لم تقع إصابات جراء انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة المصفح، وكذلك لم يسفر حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي عن أضرار.وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق.وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن جماعة "أنصار الله" تكبدت خسائر فادحة مع تقدم قوات العمالقة والجيش والمقاومة.وتابع الإرياني "نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية حرية اليمن السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات".
وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن جماعة "أنصار الله" تكبدت خسائر فادحة مع تقدم قوات العمالقة والجيش والمقاومة.
وتابع الإرياني "نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية حرية اليمن السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات".