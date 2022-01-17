https://arabic.sputniknews.com/20220117/الصين-هبوط-معدل-المواليد-إلى-مستوى-قياسي-منخفض-في-2021-1056349034.html

الصين... هبوط معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض في 2021‏

الصين... هبوط معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض في 2021‏

هبط معدل المواليد في الصين إلى مستوى قياسي منخفض العام الماضي 2021، حسبما أظهرت بيانات ‏رسمية.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T10:27+0000

2022-01-17T10:27+0000

2022-01-17T10:27+0000

العالم

الصين

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وانخفض معدل المواليد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 7.52 مولود لكل 1000 شخص، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، وهو انخفاض من 8.52 في عام 2020، وفقا لوكالة "فرانس برس".والأرقام السابقة هي الأدنى، منذ أن بدأت السجلات في عام 1949، عندما تأسست الصين الشيوعية.كما أنها تمثل أدنى رقم مسجل في بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصيني، وهو تقييم سنوي لاقتصاد البلادن يعود تاريخه إلى عام 1978.وعلى الرغم من أن المسؤولين في الصين خففوا من سياسة إنجاب الطفل الواحد في البلاد في عام 2016 (السماح للأزواج بإنجاب طفلين وتخفيف بعض لوائح تنظيم الأسرة الأكثر صرامة في العالم) إلا أن التغييرات فشلت في إحداث طفرة في المواليد.وفي العام الماضي، وسعت السلطات الصينية سياستها للسماح للأزواج بإنجاب 3 أطفال، ولكن في عام 2021، سجلت الدولة 10.62 مليون مولود، وفقًا للبيانات الرسمية، ليرتفع عدد سكانها إلى 1.41 مليار نسمة.انخفض معدل النمو الطبيعي للسكان إلى 0.34 لكل 1000 شخص، من رقم سابق هو 1.45.وقال جيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "Pinpoint Asset Management" إن "التحدي الديموغرافي معروف جيدا، لكن من الواضح أن سرعة شيخوخة السكان أسرع مما كان متوقعا".وفي العام الماضي، أظهرت نتائج إحصاء أيتم إجرائه مرة كل 10 سنوات أن عدد سكان الصين نما بأبطأ معدل له منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة والتحول الثقافي، إذ اعتاد الناس الآن على العائلات الأصغر عددا.

https://arabic.sputniknews.com/20210209/جائحة-كورونا-تتسبب-بانخفاض-معدل-المواليد-في-الصين-لسنة-2020-بنسبة-15-1048053153.html

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