https://arabic.sputniknews.com/20220117/العثور-على-آثار-لأول-شبكة-تواصل-اجتماعي-عبر-التاريخ-في-أفريقيا--1056326334.html

العثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا

العثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا

اكتشف العلماء أقدم شبكة اجتماعية في العالم. كانت موجودة في أفريقيا منذ 50 ألف عام. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T09:08+0000

2022-01-17T09:08+0000

2022-01-17T09:08+0000

مجتمع

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اعتمدت الشبكة على تبادل وتجارة خرز والتي كانت واحدة من أقدم الصناعات التي أنشأتها البشرية،وفقًا لمجلة "Nature".درس باحثون من ألمانيا أكثر من 1500 خرزة تم العثور عليها في جنوب وشرق أفريقيا. أظهر التحليل أنه تم تبادلها من قبل أشخاص عاشوا على مسافات بعيدة عن بعضهم البعض.تغطي المنطقة التي تم فيها حفر الخرزات حوالي 2900 كيلو مترا. بمقارنة القطر الخارجي للصدفة وحجم الثقوب الداخلية وسماكة الجدران، وجد العلماء أنه منذ حوالي 50 ألف عام، بدأ الناس في صنع زخارف متطابقة تقريبًا.ومع ذلك، يفصل المجموعات التي صنعت الخرزات بمسافات شاسعة. خلص العلماء إلى وجود روابط بين هذه المجتمعات المنقسمة.وأشاروا إلى أن "النتيجة مفاجئة، لكن النمط واضح".لكن الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم لم تدم طويلاً. منذ حوالي 33000 عام، اختفت الخرزات من جنوب أفريقيا، ولم تبق إلا في الشرق. اقترح العلماء أن هذا يرجع إلى تغير المناخ.

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