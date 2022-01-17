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https://arabic.sputniknews.com/20220117/المغرب-يدين-هجمات-أنصار-الله-على-الإمارات-1056451783.html
المغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
المغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
دان المغرب الهجمات التي أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذها ضد مواقع في الإمارات العربية المتحدة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T19:41+0000
2022-01-17T19:41+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية المغربية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، يدين بشدة، الهجوم الآثم".وتابعت: "يدين المغرب الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" ومن يدعمهم على منطقة المصفح ومطار أبوظبي".وقال البيان إن "المملكة المغربية تستنكر استهداف مدنيين وتعرب عن تضامنها المطلق مع الإمارات في الدفاع عن أمن مواطنيها وسلامة أراضيها".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، أنها استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات.ولفتت إلى أن الاستهداف تم تنفيذه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم استهداف مصفاة النفط في المصفح ومواقع أخرى.أما وزارة الخارجية الإماراتية فقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، مؤكدة أن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطاري-دبي-وأبو-ظبي-ومواقع-حساسة-في-الإمارات-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1056450225.html
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لن-يمر-دون-عقاب-الإمارات-تصدر-بيانا-تتوعد-فيه-أنصار-الله-بعد-استهداف-أراضيها-1056446687.html
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العالم العربي, أخباراليمن اليوم

المغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات

19:41 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
دان المغرب الهجمات التي أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذها ضد مواقع في الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية المغربية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، يدين بشدة، الهجوم الآثم".
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية ومسيرات
18:46 GMT
وتابعت: "يدين المغرب الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" ومن يدعمهم على منطقة المصفح ومطار أبوظبي".
وقال البيان إن "المملكة المغربية تستنكر استهداف مدنيين وتعرب عن تضامنها المطلق مع الإمارات في الدفاع عن أمن مواطنيها وسلامة أراضيها".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، أنها استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات.
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه "أنصار الله" بعد استهداف أراضيها
17:00 GMT
ولفتت إلى أن الاستهداف تم تنفيذه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم استهداف مصفاة النفط في المصفح ومواقع أخرى.
أما وزارة الخارجية الإماراتية فقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، مؤكدة أن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
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