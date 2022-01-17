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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الممثل-العالمي-أميتاب-باتشان-يعود-للعمل-1056437035.html
الممثل العالمي أميتاب باتشان يعود للعمل
الممثل العالمي أميتاب باتشان يعود للعمل
أعلن الممثل الهندي المعروف أميتاب باتشان، عودته إلى العمل مع التقيد بكافة إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة الطبية والتعقيم الجيد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T13:46+0000
2022-01-17T13:46+0000
2022-01-17T13:55+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
أميتاب باتشان
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ونشر باتشان، 79 عاما، صورة له عبر حسابه الشخصي على انستغرام، يظهر فيها بحيويته المعهودة ومعلنا عن عودته إلى العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.وكتب محبوب الجماهير: "حسنا.. العودة إلى العمل.. ملثمين معقمين.. ملقحين"، تأكيدا منه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وكان الفنان العالمي قد شارك جمهوره أيضا في بداية عام 2022، صورة من فيلم "Gulabo Sitabo"، والتي يبدو فيها مغمض العينين، ومرتديا سماعات ونظارة.وبحسب موقع الوطن نيوز، لم يتم عرض فيلم "Gulabo Sitabo"، الذي أنتج عام 2020، في صالات السينما الهندية وذلك بسبب جائحة كورونا، ليتم إطلاقه عبر "أمازون".ويعتبر باتشان من أكثر الممثلين تأثيرا في تاريخ السينما الهندية، حيث يعد أسطورة حية لا تنضب.
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العالم, أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا, أميتاب باتشان
الممثل العالمي أميتاب باتشان يعود للعمل 13:46 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 13:55 GMT 17.01.2022)
أعلن الممثل الهندي المعروف أميتاب باتشان، عودته إلى العمل مع التقيد بكافة إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة الطبية والتعقيم الجيد.
ونشر باتشان، 79 عاما، صورة له عبر حسابه الشخصي على انستغرام، يظهر فيها بحيويته المعهودة ومعلنا عن عودته إلى العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وكتب محبوب الجماهير: "حسنا.. العودة إلى العمل.. ملثمين معقمين.. ملقحين"، تأكيدا منه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وكان الفنان العالمي قد شارك جمهوره أيضا في بداية عام 2022، صورة من فيلم "Gulabo Sitabo"، والتي يبدو فيها مغمض العينين، ومرتديا سماعات ونظارة.
وبحسب
موقع الوطن نيوز
، لم يتم عرض فيلم "Gulabo Sitabo"، الذي أنتج عام 2020، في صالات السينما الهندية وذلك بسبب جائحة كورونا، ليتم إطلاقه عبر "أمازون".
ويعتبر باتشان من أكثر الممثلين تأثيرا في تاريخ السينما الهندية، حيث يعد أسطورة حية لا تنضب.