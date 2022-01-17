"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد

وحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونقلته جريدة القبس الكويتية، فقد وافق مجلس الوزراء على تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام على القادمين المحصنين.وأوصح أن القرار سيتم تطبيقه "على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول".ولفت إلى أن القرار نص على "إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد الوصول مباشرةً يثبت الخلو من الفيروس".وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر الأسبوع الماضي عدة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد.وبحسب تغريدة لمركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حدد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50 في المائة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.وسجلت الكويت، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد فبراير 2020، إذ سجلت السلطات الصحية في الكويت اليوم 3683 إصابة جديدة.
وأوصح أن القرار سيتم تطبيقه "على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول".
ولفت إلى أن القرار نص على "إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد الوصول مباشرةً يثبت الخلو من الفيروس".
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر الأسبوع الماضي عدة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وبحسب تغريدة لمركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حدد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50 في المائة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.
وسجلت الكويت، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد فبراير 2020، إذ سجلت السلطات الصحية في الكويت اليوم 3683 إصابة جديدة.