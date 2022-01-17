بالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع في بيان مقتصب نشره على حسابه بموقع تويتر: "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان شرطة العاصمة الإماراتية عن انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.وأضافت شرطة أبوظبي وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن الحادثين لم يسفرا عن أضرار، دون التطرق إلى أسباب الانفجارات والحريق.وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحقيق القوات الحكومية انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف،"في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لإيران".وتعد الإمارات هي ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض معارك ضارية ضد "أنصار الله" منذ مارس/آذار 2015.ويشهد اليمن منذ 7 سنوات قتالا عنيفا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بالتحالف العربي من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي"، وذلك بالتزامن مع إعلان أبوظبي عن انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح و"حريق بسيط" في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطارها الدولي.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع في بيان مقتصب نشره على حسابه بموقع تويتر: "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.
بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحقيق القوات الحكومية انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف،"في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لإيران".
وتعد الإمارات هي ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض معارك ضارية ضد "أنصار الله" منذ مارس/آذار 2015.
ويشهد اليمن منذ 7 سنوات قتالا عنيفا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بالتحالف العربي من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.