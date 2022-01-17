تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/برهم-صالح-تفجيرات-بغداد-تأتي-في-توقيت-مريب-1056295913.html
برهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب
برهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب
أدان الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة شخصين، ووصفها بالإرهابية التي تهدد أمن واستقرار... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T06:56+0000
2022-01-17T06:56+0000
أخبار العراق اليوم
بغداد
برهم صالح
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2413:1358_1920x0_80_0_0_500a672bf64f9e14433105ada40d0425.jpg
وقال صالح في بيان إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين"، بحسب "السومرية نيوز".واعتبر صالح أن تلك التفجيرات تأتي "في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".وقال إن العراق سينجح "بتآزر الخيرين" في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.وأمس الأحد، أعلنت قيادة عمليات بغداد إصابة شخصين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.وقال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح، إن "هناك تفجيرين استهدفا مصرفين في منطقة الكرادة"، مشيرا إلى أن "الانفجار الأول كان على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما الثاني استهدف مصرف كردستان قرب ساحة الواثق".وأضاف سليم، أنه يعتقد وفق خبير الأدلة الجنائية أن الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو رمانة يدوية، وأسفر عن إصابة شخصين أحدهما حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة، موضحا إن "إصابتهما خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى".ووقتها، لفت قائد العمليات إلى أن "خبير الأدلة الجنائية مازال يبحث عن سبب التفجير الثاني".وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت مؤخرا، بأن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح قدّم أوراق ترشحه لانتخابه مجددا في جلسة يعقدها البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل.وأمام البرلمان 30 يوما من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/قائد-عمليات-بغداد-يؤكد-وقوع-انفجارين-وسط-العاصمة-العراقية-وإصابة-شخصين----1056290086.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2297:1723_1920x0_80_0_0_aef4ba8d5766a804a4c00a318bfb09b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, بغداد, برهم صالح, العراق

برهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب

06:56 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle
تابعنا عبر
أدان الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة شخصين، ووصفها بالإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.
وقال صالح في بيان إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين"، بحسب "السومرية نيوز".
واعتبر صالح أن تلك التفجيرات تأتي "في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".
وقال إن العراق سينجح "بتآزر الخيرين" في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وأمس الأحد، أعلنت قيادة عمليات بغداد إصابة شخصين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح، إن "هناك تفجيرين استهدفا مصرفين في منطقة الكرادة"، مشيرا إلى أن "الانفجار الأول كان على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما الثاني استهدف مصرف كردستان قرب ساحة الواثق".
وأضاف سليم، أنه يعتقد وفق خبير الأدلة الجنائية أن الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو رمانة يدوية، وأسفر عن إصابة شخصين أحدهما حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة، موضحا إن "إصابتهما خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى".
ووقتها، لفت قائد العمليات إلى أن "خبير الأدلة الجنائية مازال يبحث عن سبب التفجير الثاني".
أحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
قائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
أمس, 20:23 GMT
وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت مؤخرا، بأن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح قدّم أوراق ترشحه لانتخابه مجددا في جلسة يعقدها البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل.
وأمام البرلمان 30 يوما من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:56 GMTبرهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب
06:49 GMTالإمارات تلقح جميع سكانها بالجرعة الأولى ضد كورونا و93% منهم بالثانية
06:40 GMTبينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
06:37 GMTكيف أثر بركان تونغا على المناطق الساحلية حول العالم... فيديو
06:30 GMTصحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
05:43 GMTكندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
05:41 GMTدراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
05:19 GMTعلماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة
05:05 GMTأستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
04:30 GMTوزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
04:01 GMT"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار
03:31 GMTشقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة
02:47 GMTمصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
01:38 GMTرصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا
01:21 GMTبريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا
00:21 GMTللمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان
00:15 GMTاستجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
أمسالجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات جبلية بعد معارك مع "أنصار الله" في الجوف
أمسمقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
أمسالبرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" شرطا لدخول الأماكن العامة