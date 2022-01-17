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https://arabic.sputniknews.com/20220117/بسمة-تصاب-بكورونا-وتطلق-هذا-التكهن-بشأن-الفيروس-التاجي-1056440989.html
بسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
بسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
انضمت الفنانة المصرية، بسمة، اليوم الاثنين، إلى قائمة الفنانين الذي أعلنوا إصابتهم مؤحرا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:14+0000
2022-01-17T15:14+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
فيروس كورونا
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وقالت بسمة عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء".وناشدت بسمة الجميع بتوخي الحذر من "كورونا"، متكهنة بأنه ينتشر عبر الهواء في الوقت الحالي.وأرفقت بسمة مع إعلان إصابتها بـ(كوفيد-19) صورة لنتيجة تحليل "كورونا" الخاص بها، والذي يبيّن أنه "إيجابي".يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا في الآونة الأخيرة إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الشتاء في مصر.ومن أبرز هؤلاء كريم محمود عبد العزيز، وشيكو، وداليا البحيري، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، ومديحة حمدي.وقبل أسبوع، أصدرت نقابة الممثلين المصريين بيانا تعقيبا على ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس "كورونا"، والمتحور الجديد "أوميكرون"، وتوقعت فيه مضاعفة عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.وطلبت النقابة في بيانها الرسمي "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/نجلاء-بدر-أول-فنانة-مصرية-تعلن-إصابتها-بمتحور-أوميكرون-1055126754.html
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر, فيروس كورونا

بسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي

15:14 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، بسمة
الفنانة المصرية، بسمة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
الفنانة المصرية، بسمة
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
انضمت الفنانة المصرية، بسمة، اليوم الاثنين، إلى قائمة الفنانين الذي أعلنوا إصابتهم مؤحرا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏
وقالت بسمة عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء".
وناشدت بسمة الجميع بتوخي الحذر من "كورونا"، متكهنة بأنه ينتشر عبر الهواء في الوقت الحالي.
الفنانة المصرية، نجلاء بدر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"‏
9 يناير, 10:57 GMT
وأرفقت بسمة مع إعلان إصابتها بـ(كوفيد-19) صورة لنتيجة تحليل "كورونا" الخاص بها، والذي يبيّن أنه "إيجابي".
يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا في الآونة الأخيرة إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الشتاء في مصر.
ومن أبرز هؤلاء كريم محمود عبد العزيز، وشيكو، وداليا البحيري، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، ومديحة حمدي.
وقبل أسبوع، أصدرت نقابة الممثلين المصريين بيانا تعقيبا على ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس "كورونا"، والمتحور الجديد "أوميكرون"، وتوقعت فيه مضاعفة عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.
وطلبت النقابة في بيانها الرسمي "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.
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