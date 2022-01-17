جيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"

وأشارت بايدن في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، إن "شفاء" أمة أصيبت بجائحة مميتة وكوارث طبيعية وكوارث أخرى، واستقطاب سياسي عميق، هو من بين أدوارها الرئيسية كسيدة أولى أيضا.وتابعت: "وجدت نفسي أؤدي دورا لم أكن أتوقعه، والذي كان بمثابة دور علاجي، لأننا واجهنا الكثير كأمة".وفيما وصفت جيل بايدن (70 عاما) البيت الأبيض بـ"المكان الساحر"، فقد أكدت أنها عندما تستيقظ كل صباح تشعر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في البلاد، ولهذا السبب، لا يمكنها "الحصول على قهوتها والجلوس في السرير ومشاهدة الأخبار".وكشفت جيل بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن خططها خلال عام 2022، والتي تشمل الحفاظ على تركيزها على التعليم والعائلات العسكرية، والقيام بمزيد من العمل لتعزيز أبحاث السرطان، والاستمرار في التدريس بالجامعة.كما عبّرت عن رغبتها في جلب الفن والفنانين إلى البيت الأبيض، وكذلك أملها بأن يتراجع وباء "كورونا" المستجد بما يكفي للسماح للبيت الأبيض بإعادة الانفتاح أمام السياح والمزيد من التواصل الاجتماعي .وقالت: "سيكون 2022 عاما مثير، يجب أن يكون عاما أفضل مع الوباء"، أعني أعتقد أن الجميع في جميع أنحاء هذا البلد يقولون هيا، يجب أن يكون عاما أفضل.يشار إلى ان جيل بايدن هي السيدة الأولى في أمريكا التي تواصل مسيرتها المهنية، وظلت تعمل في مجال التدريس طوال حياتها، وتشغل وظيفة مدفوعة الأجر خارج البيت الأبيض.
وفيما وصفت جيل بايدن (70 عاما) البيت الأبيض بـ"المكان الساحر"، فقد أكدت أنها عندما تستيقظ كل صباح تشعر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في البلاد، ولهذا السبب، لا يمكنها "الحصول على قهوتها والجلوس في السرير ومشاهدة الأخبار".
وأوضحت: "لطالما قلت إنه إذا حصلت على هذه المنصة فلن أضيّعها أبدا، لهذا السبب عندما أستيقظ كل يوم أفكر ماذا يمكنني أن أفعل اليوم؟ إلى أين أنا ذاهبة؟ ما هي الاستراتيجية؟ ما هي الخطة؟".
وكشفت جيل بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن خططها خلال عام 2022، والتي تشمل الحفاظ على تركيزها على التعليم والعائلات العسكرية، والقيام بمزيد من العمل لتعزيز أبحاث السرطان، والاستمرار في التدريس بالجامعة.
كما عبّرت عن رغبتها في جلب الفن والفنانين إلى البيت الأبيض، وكذلك أملها بأن يتراجع وباء "كورونا" المستجد بما يكفي للسماح للبيت الأبيض بإعادة الانفتاح أمام السياح والمزيد من التواصل الاجتماعي .
وقالت: "سيكون 2022 عاما مثير، يجب أن يكون عاما أفضل مع الوباء"، أعني أعتقد أن الجميع في جميع أنحاء هذا البلد يقولون هيا، يجب أن يكون عاما أفضل.