تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
https://arabic.sputniknews.com/20220117/جيل-بايدن-تكشف-عن-دور-لم-تتوقعه-تقوم-به-في-البيت-الأبيض-سيكون-2022-عاما-مثيرا-1056344019.html
جيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"
جيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"
كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الدور الذي تقوم به داخل البيت الأبيض، ‏والذي لم تكن تتوقع القيام به.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T09:54+0000
2022-01-17T09:54+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056343845_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_8a7d2654eb5502ad8c6473e860984dd4.jpg
وأشارت بايدن في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، إن "شفاء" أمة أصيبت بجائحة مميتة وكوارث طبيعية وكوارث أخرى، واستقطاب سياسي عميق، هو من بين أدوارها الرئيسية كسيدة أولى أيضا.وتابعت: "وجدت نفسي أؤدي دورا لم أكن أتوقعه، والذي كان بمثابة دور علاجي، لأننا واجهنا الكثير كأمة".وفيما وصفت جيل بايدن (70 عاما) البيت الأبيض بـ"المكان الساحر"، فقد أكدت أنها عندما تستيقظ كل صباح تشعر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في البلاد، ولهذا السبب، لا يمكنها "الحصول على قهوتها والجلوس في السرير ومشاهدة الأخبار".وكشفت جيل بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن خططها خلال عام 2022، والتي تشمل الحفاظ على تركيزها على التعليم والعائلات العسكرية، والقيام بمزيد من العمل لتعزيز أبحاث السرطان، والاستمرار في التدريس بالجامعة.كما عبّرت عن رغبتها في جلب الفن والفنانين إلى البيت الأبيض، وكذلك أملها بأن يتراجع وباء "كورونا" المستجد بما يكفي للسماح للبيت الأبيض بإعادة الانفتاح أمام السياح والمزيد من التواصل الاجتماعي .وقالت: "سيكون 2022 عاما مثير، يجب أن يكون عاما أفضل مع الوباء"، أعني أعتقد أن الجميع في جميع أنحاء هذا البلد يقولون هيا، يجب أن يكون عاما أفضل.يشار إلى ان جيل بايدن هي السيدة الأولى في أمريكا التي تواصل مسيرتها المهنية، وظلت تعمل في مجال التدريس طوال حياتها، وتشغل وظيفة مدفوعة الأجر خارج البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/زوجة-بايدن-تخرج-عن-صمتها-بشأن-لياقته-العقلية-1053791344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056343845_0:0:1259:944_1920x0_80_0_0_3f6323f541c4d868ddb136f53a586f66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن

جيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"

09:54 GMT 17.01.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
تابعنا عبر
كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الدور الذي تقوم به داخل البيت الأبيض، ‏والذي لم تكن تتوقع القيام به.‏
وأشارت بايدن في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، إن "شفاء" أمة أصيبت بجائحة مميتة وكوارث طبيعية وكوارث أخرى، واستقطاب سياسي عميق، هو من بين أدوارها الرئيسية كسيدة أولى أيضا.
وتابعت: "وجدت نفسي أؤدي دورا لم أكن أتوقعه، والذي كان بمثابة دور علاجي، لأننا واجهنا الكثير كأمة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"
10 ديسمبر 2021, 17:45 GMT
وفيما وصفت جيل بايدن (70 عاما) البيت الأبيض بـ"المكان الساحر"، فقد أكدت أنها عندما تستيقظ كل صباح تشعر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في البلاد، ولهذا السبب، لا يمكنها "الحصول على قهوتها والجلوس في السرير ومشاهدة الأخبار".

وأوضحت: "لطالما قلت إنه إذا حصلت على هذه المنصة فلن أضيّعها أبدا، لهذا السبب عندما أستيقظ كل يوم أفكر ماذا يمكنني أن أفعل اليوم؟ إلى أين أنا ذاهبة؟ ما هي الاستراتيجية؟ ما هي الخطة؟".

وكشفت جيل بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن خططها خلال عام 2022، والتي تشمل الحفاظ على تركيزها على التعليم والعائلات العسكرية، والقيام بمزيد من العمل لتعزيز أبحاث السرطان، والاستمرار في التدريس بالجامعة.
كما عبّرت عن رغبتها في جلب الفن والفنانين إلى البيت الأبيض، وكذلك أملها بأن يتراجع وباء "كورونا" المستجد بما يكفي للسماح للبيت الأبيض بإعادة الانفتاح أمام السياح والمزيد من التواصل الاجتماعي .
وقالت: "سيكون 2022 عاما مثير، يجب أن يكون عاما أفضل مع الوباء"، أعني أعتقد أن الجميع في جميع أنحاء هذا البلد يقولون هيا، يجب أن يكون عاما أفضل.
يشار إلى ان جيل بايدن هي السيدة الأولى في أمريكا التي تواصل مسيرتها المهنية، وظلت تعمل في مجال التدريس طوال حياتها، وتشغل وظيفة مدفوعة الأجر خارج البيت الأبيض.
جيل بايدن... من هي سيدة أمريكا الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2020
جيل بايدن... من هي سيدة أمريكا الأولى
9 نوفمبر 2020, 10:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:23 GMT تسير بسرعة 100 كلم/ساعة... عربة مدرعة روسية جديدة تؤكد قدراتها العالية
10:22 GMTهجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
10:17 GMTفريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"
10:14 GMTوزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف
10:13 GMTالتلغراف: ما علاقة الإنفلونزا الروسية في القرن التاسع عشر بفيروس كورونا؟
09:56 GMTالصلح يقترب... إيران توفد 3 دبلوماسيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات
09:54 GMTجيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:32 GMTخبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب
09:31 GMTوزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
09:26 GMTثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
09:20 GMTاحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
09:18 GMTمركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
09:13 GMT"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
09:08 GMTالعثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا
08:59 GMTواشنطن تكشف حقيقة رعايتها اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ