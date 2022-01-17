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https://arabic.sputniknews.com/20220117/خالد-بن-سلمان-ميليشيا-الحوثي-ستتحمل-منفردة-نتيجة-عبثها-بمستقبل-اليمن-1056456626.html
خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي ستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن
خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي ستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن
علق نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، على الهجوم الذي تعرضت له بلاده ومدينة أبو ظبي الإماراتية من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T23:36+0000
2022-01-17T23:36+0000
الأمير خالد بن سلمان
الهجمات ضد المنشآت النفطية السعودية
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وقال خالد بن سلمان في تغريدات على تويتر، إن "اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها".وتابع، الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعدُّ المنطقة وأمنها أوراقا تفاوضية.وأضاف قائلا، "استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهدا دوليا للتصدي له".واختتم نائب وزير الدفاع السعودي، "في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدما عسكريا في جميع المحاور في اليمن، ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع إثر الانفجار، مؤكدة "وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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الأمير خالد بن سلمان, الهجمات ضد المنشآت النفطية السعودية

خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي ستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن

23:36 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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علق نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، على الهجوم الذي تعرضت له بلاده ومدينة أبو ظبي الإماراتية من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال خالد بن سلمان في تغريدات على تويتر، إن "اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها".
وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، أن "المسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار".
وتابع، الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعدُّ المنطقة وأمنها أوراقا تفاوضية.
وأضاف قائلا، "استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهدا دوليا للتصدي له".
واختتم نائب وزير الدفاع السعودي، "في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدما عسكريا في جميع المحاور في اليمن، ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة".
وبوقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع إثر الانفجار، مؤكدة "وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأضاف البيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.
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من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت إماراتية حساسة أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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