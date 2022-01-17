خبير: اشتباكات طرابلس دليل سيطرة المليشيات على القرار السياسي في ليبيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب الصحفي خالد المغربي لراديو "سبوتنيك" اليوم الإثنين، معلقا على اشتباكات بالرصاص وقعت وسط العاصمة الليبية بين مجموعات مسلحة، تسببت في إغلاق أحد الطرق الرئيسية.وقال المغربي، إن "وزارة الداخلية أعلنت أن أحد الفصيلين المشتبكين غير تابع لها في تنصل عن مسؤوليتها تجاه الواقعة لكنها ملزمة بشكل عام بحماية المدينة".وأكد المغربي أن "المليشيات باتت تسيطر على القرار السياسي في ليبيا، هذا ما حدث عندما أعلنت رفضها للعملية الانتخابية وتم تأجيل الانتخابات، وخضع المجتمع الدولي، الذي ادعي أنه قادر على فرض النظام الديمقراطي، وأنه جاء إلى ليبيا عام 2011 من أجل هذا الغرض".وأكد أنه بعد تقسيم ليبيا منذ البداية إلى بؤر صراع، أصبح المشهد العسكري "فسيفسائيا"، مشددا على أنه "لن تقوم عملية ديمقراطية مالم يتم تأمين الدولة بشكل حقيقي من قبل القوات المسلحة، عندما تتمكن من ضبط المشهد الداخلي وحماية الحدود".ولفت المغربي إلى أن "العملية السياسية الآن رهن المليشيات، ولايمكن أن تكون هناك تفاهمات مع أشخاص يدعمون الإرهاب ويتسترون خلف البزة العسكرية دون أن يكونوا ضباطا أو يتدربوا على العسكرية بشكل عملي".وشهدت طرابلس اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة من جهاز الردع وكتيبة النواصي، ما تسبب في إغلاق طريق الشط لوقت قصير، قبل أن يعاد فتحه فور توقف الاشتباكات.وقال شهود عيان، لوكالة سبوتنيك، إن المسلحين اشتبكوا على طريق الشط بمحيط ميناء طرابلس، بسبب خلاف على توزيع سيارات عسكرية وصلت مؤخرًا للميناء.وقالت مصادر لسبوتنيك، إن جهاز الردع يرغب في تسلم مسؤولية تأمين ميناء طرابلس، بدلًا من كتيبة النواصي التي تتولى تأمينه حاليًا، وكلتا المجموعتين تابعتان لوزارة الداخلية الليبية.يأتي هذا في ظل مناقشات سياسية ترأسها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منصف العام الجاري، على وقع اختلافات بين بين الأطراف حول قانونية ودستورية إجرائها.
اعتبر كاتب ليبي أن الاشتباكات التي شهدها وسط العاصمة طرابلس أمس الأحد، هي دليل على سيطرة المليشيات على القرار السياسي في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب الصحفي خالد المغربي لراديو "سبوتنيك" اليوم الإثنين، معلقا على اشتباكات بالرصاص وقعت وسط العاصمة الليبية بين مجموعات مسلحة، تسببت في إغلاق أحد الطرق الرئيسية.
وقال المغربي، إن "وزارة الداخلية أعلنت أن أحد الفصيلين المشتبكين غير تابع لها في تنصل عن مسؤوليتها تجاه الواقعة لكنها ملزمة بشكل عام بحماية المدينة".
واعتبر أن "ما حدث هو ناتج عن سيطرة المليشيات على مناطق بعينها".
وأكد المغربي أن "المليشيات باتت تسيطر على القرار السياسي في ليبيا، هذا ما حدث عندما أعلنت رفضها للعملية الانتخابية وتم تأجيل الانتخابات، وخضع المجتمع الدولي، الذي ادعي أنه قادر على فرض النظام الديمقراطي، وأنه جاء إلى ليبيا عام 2011 من أجل هذا الغرض".
وأكد أنه بعد تقسيم ليبيا منذ البداية إلى بؤر صراع، أصبح المشهد العسكري "فسيفسائيا"، مشددا على أنه "لن تقوم عملية ديمقراطية مالم يتم تأمين الدولة بشكل حقيقي من قبل القوات المسلحة، عندما تتمكن من ضبط المشهد الداخلي وحماية الحدود".