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خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب
خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب
انطلقت في تونس، يوم السبت الماضي، رسميا "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أشهر، الهادفة إلى "إشراك المواطن في عملية التحول... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:57+0000
2022-01-17T14:57+0000
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خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب
خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب
يقول الناشط السياسي والحقوقي المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار القصوري إلى أن المرحلة السياسية الحالية في تونس هي مرحلة تصحيحية بالأساس، والتصحيح يمر عبر هذه الاستشارات الإلكترونية، والاستشارات الميدانية، والطريق التي توخاها الرئيس قيس سعيد هو الخروج للشارع، والإصغاء للناس، وهذا سيمكن الدولة من الحصول على معطيات وأفكار جديدة للتقدم نحو مستقبل زاهر.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب

14:57 GMT 17.01.2022
خبير: المرحلة السياسية الحالية في تونس تصحيحية وتتطلب استطلاع أراء كافة فئات الشعب
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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انطلقت في تونس، يوم السبت الماضي، رسميا "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أشهر، الهادفة إلى "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
يقول الناشط السياسي والحقوقي المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

"الاستشارة الإلكترونية الموسعة التي انطلقت في تونس مؤخرا، هي تجربة سياسية مهمة من قبل الدولة، وتهدف بالأساس إلى فهم مشاكل الناس، وسماع أصواتهم، والاطلاع على أرائهم في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي طريقة جديدة للاستفتاء الإلكتروني وتعد سابقة في تاريخ البلاد".

وأشار القصوري إلى أن المرحلة السياسية الحالية في تونس هي مرحلة تصحيحية بالأساس، والتصحيح يمر عبر هذه الاستشارات الإلكترونية، والاستشارات الميدانية، والطريق التي توخاها الرئيس قيس سعيد هو الخروج للشارع، والإصغاء للناس، وهذا سيمكن الدولة من الحصول على معطيات وأفكار جديدة للتقدم نحو مستقبل زاهر.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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