خبير: الملفات المتاحة أمام القضاء الإسرائيلي لا تدين نتنياهو بشكل كاف

وأضاف سعيد عكاشة في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "الحديث يدور الآن حول صفقة مع المدعي العام، لكن الأمر غامض ومن غير المعلوم عن أي قضية، وحتى الآن لا يمكن الثقة في هذا الأنباء، فربما تكون هناك مفاوضات، لكن المعارضة تشكك في إمكانية إتمامها في نهاية المفاوضات".ولفت عكاشة إلى أنه "يمكن أن يكون هناك حملة بالتوازي بحيث لا يفلت نتنياهو من العقاب، إذ تخشى كل الأحزاب السياسية عودته، ولابد أن تتضمن أي صفقة منعه من العمل السياسي لفترة محددة".وأكد عكاشة أن إطالة محاكمة نتنياهو في هذا القضايا، لأكثر من عامين، يثير الشكوك حول وجود أدلة قوية، وحتى الآن لا يبدو أن الملفات المتاحة أمام القضاء تدينه بشكل كاف.واعتبر عكاشة أن "معيار استقرار حكومة بينيت" هو إدانة نتنياهو وإبعاده عن الحياة السياسية لفترة معينة قد تستمر خمس سنوات، وإذا لم يتم ذلك سيمثل تهديدا حقيقيا للائتلاف الحاكم.وأضاف أنه لا توجد ضمانات على أن الائتلاف سيكون قادرا على التماسك إذا عاد نتنياهو أكثر قوة، وربما يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة والعودة إلى مسلسل الانتخابات مجددا.ويتفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على تفاهمات مع النيابة، لتخفيف التهم الموجهة إليه في سبيل إنهاء محاكمته في قضايا فساد.وتطلب النيابة من نتياهو الإقرار بالذنب في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019، حتى يتم تخفيف اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويجري نظرها كلها معا.ويمكن لزعيم المعارضة الإسرائيلية، الاتفاق مع المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، على تخفيف الاتهامات وتحويل أي عقوبة بالسجن إلى خدمة مجتمعية.وقال مصدر لـ"رويترز" إن المحادثات واجهت عثرة بسبب طلب نتنياهو تجنب إدانة مخلة بالشرف، والتي قد تمنعه لسنوات من العمل السياسي بموجب القانون الإسرائيلي.
قال خبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يواجة ثلاث قضايا فساد واستغلال نفوذ بينها قضية أمنية هي الأهم تتعلق بالغواصات.
وأضاف سعيد عكاشة في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "الحديث يدور الآن حول صفقة مع المدعي العام، لكن الأمر غامض ومن غير المعلوم عن أي قضية، وحتى الآن لا يمكن الثقة في هذا الأنباء، فربما تكون هناك مفاوضات، لكن المعارضة تشكك في إمكانية إتمامها في نهاية المفاوضات".
ولفت عكاشة إلى أنه "يمكن أن يكون هناك حملة بالتوازي بحيث لا يفلت نتنياهو من العقاب، إذ تخشى كل الأحزاب السياسية عودته، ولابد أن تتضمن أي صفقة منعه من العمل السياسي لفترة محددة".
وأكد عكاشة أن إطالة محاكمة نتنياهو في هذا القضايا، لأكثر من عامين، يثير الشكوك حول وجود أدلة قوية، وحتى الآن لا يبدو أن الملفات المتاحة أمام القضاء تدينه بشكل كاف.
واعتبر عكاشة أن "معيار استقرار حكومة بينيت" هو إدانة نتنياهو وإبعاده عن الحياة السياسية لفترة معينة قد تستمر خمس سنوات، وإذا لم يتم ذلك سيمثل تهديدا حقيقيا للائتلاف الحاكم.