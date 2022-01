https://arabic.sputniknews.com/20220117/خبير-تغذية-يكشف-عن-أفضل-مشروب-لصحة-القلب-1056343317.html

خبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب

خبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب

كشف خبير في مجال التغذية عن المشروب الذي قال إنه سيعزز حماية قلبك ويساعد صحتك بشكل عام، كونه يحتوي على مضادات أكسدة فريدة تساعد في منع تصلب الشرايين التي تمد... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

أمراض القلب والسكري والضغط

جاء ذلك وفق ما نقله موقع Eat This, Not That عن ديفيد بريندان خبير التغذية والمدرب الشخصي المعتمد من " IFPA" (الرابطة الدولية لمهنيي اللياقة البدنية).يقول بريندان إن عصير فاكهة الرمان يحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية التي تجعله مثاليا لمجالات متعددة من صحتك، بما في ذلك قلبك.ويضيف: "يعتبر الرمان من أكثر الفواكه صحة لقلبك لأن مضادات الأكسدة الفريدة به تساعد في منع تصلب وضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم".ويؤكد أن الأمر لا يقتصر على احتواء الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من مادة البوليفينول والمغذيات الدقيقة التي تقلل الالتهاب وتنشط الدورة الدموية.إلى جانب هذه الفوائد التي تحمي القلب، يعتبر عصير الرمان أيضا مصدرا جيدا لفيتامين C، ويمكن أن يدعم الهضم الصحي، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض الزهايمر.وعصير الرمان آمن للشرب، لكن بريندان يحذر من بعض الظروف التي قد ترغب في مراقبة استهلاكك فيها.يقول: "قبل شرب عصير الرمان كل يوم، تحدث إلى طبيبك للتأكد من أنه لن يتعارض مع أي من الأدوية التي تتناولها، ويجب على مرضى السكري أيضا مراقبة مستويات السكر في الدم يوميا إذا اختاروا عصير الرمان من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم".

