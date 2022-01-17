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https://arabic.sputniknews.com/20220117/دراسة-بريطانية-تسمي-علاجا-فعالا-لصداع-الكحول-1056295021.html
دراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
دراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
قامت مجموعة من العلماء في جامعة "King's College London" بتسمية مستخلص القرنفل كعلاج فعال نسبيًا لصداع الكحول. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T05:41+0000
2022-01-17T05:41+0000
2022-01-17T05:41+0000
مجتمع
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درس الباحثون بقيادة الطبيب النفسي إميرت روبرتس تأثيرات 23 مادة على مجموعات من الأشخاص المشاركين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.نتيجة لذلك، تم تحديد سبعة عقاقير فعالة نسبيًا، وأكثرها فعالية كان مستخلص القرنفل وحمض التولفيناميك والبيريتينول.لكن العلماء اعترفوا بأن الدراسات التي تم إجراؤها لا يمكن اعتبارها كاملة بسبب قلة المرضى المشاركين.ولكن الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من صداع الكحول تسمى "Emmerts" إما الامتناع عن الكحول إطلاقا، أو استهلاكه بشكل المعتدل.في وقت سابق، حدد الخبراء أربعة أطعمة مثالية لوجبة الإفطار بعد تناول الكحول هي البيض والأفوكادو والشوفان والموز. كما نصحوا بأخذ فترات راحة أثناء الشرب وشرب الكثير من الماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/طبيب-نفسي-يوضح-طريقة-حديثة-للتعرف-على-مدمن-الكحول-1055117108.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
دراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
قامت مجموعة من العلماء في جامعة "King's College London" بتسمية مستخلص القرنفل كعلاج فعال نسبيًا لصداع الكحول.
درس الباحثون بقيادة الطبيب النفسي إميرت روبرتس تأثيرات 23 مادة على مجموعات من الأشخاص المشاركين، بحسب ما
ذكرت صحيفة "الغارديان"
البريطانية.
نتيجة لذلك، تم تحديد سبعة عقاقير فعالة نسبيًا، وأكثرها فعالية كان مستخلص القرنفل وحمض التولفيناميك والبيريتينول.
لكن العلماء اعترفوا بأن الدراسات التي تم إجراؤها لا يمكن اعتبارها كاملة بسبب قلة المرضى المشاركين.
ولكن الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من صداع الكحول تسمى "Emmerts" إما الامتناع عن الكحول إطلاقا، أو استهلاكه بشكل المعتدل.
في وقت سابق، حدد الخبراء أربعة أطعمة مثالية لوجبة الإفطار بعد تناول الكحول هي البيض والأفوكادو والشوفان والموز. كما نصحوا بأخذ فترات راحة أثناء الشرب وشرب الكثير من الماء.