https://arabic.sputniknews.com/20220117/دراسة-علمية-تكشف-عن-شبكة-طرق-غريبة-في-شبه-الجزيرة-العربية-صور-وفيديو--1056399711.html

دراسة علمية تكشف عن شبكة طرق "غريبة" في شبه الجزيرة العربية... صور وفيديو

دراسة علمية تكشف عن شبكة طرق "غريبة" في شبه الجزيرة العربية... صور وفيديو

اكتشف علماء آثار من جامعة أستراليا الغربية أن الأشخاص الذين عاشوا في شمال غرب شبه الجزيرة العربية في العصر البرونزي المبكر إلى الأوسط قاموا ببناء "طرق جنائزية"... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T11:52+0000

2022-01-17T11:52+0000

2022-01-17T11:52+0000

مجتمع

علوم

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وأشارت الدراسة إلى أن هذه الشبكة الجنائزية الغريبة تتضمن ممرات بعيدة المدى تربط الواحات والمراعي بعضها ببعض، بالإضافة إلى ذلك يؤكد العلماء أن هذه الشبكة، يحدها الآلاف من آثار الدفن المتنقلة.ونفذ الدراسة مجموعة علماء وباحثين على رأسهم الدكتور ماثيو دالتون، المدرس في كلية العلوم الإنسانية بجامعة غرب أستراليا، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، الذي أشار إلى أن هذه الطرق كانت شبكة سريعة استخدمها القدماء في المنطقة.استخدم الفريق، الذي يعمل تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي باستخدام طائرات الهليكوبتر والمسح الأرضي والحفر لتحديد مواقع الجنائز وتحليلها، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "The Holocene" العلمية.وحدّد الفريق مجموعة واسعة من الطرق تمتد على مساحة 160 ألف كيلومتر مربع، مع أكثر من 17800 مقبرة تم تسجيلها في مناطق الدراسة الأولية في مقاطعتي العلا وخيبر في المملكة العربية السعودية، والتي شكلت حوالي 11000 منها جزءا من الطرق الجنائزية.ووجد الباحثون أن هذه الآثار الجنائزية تركزت بنسبة عالية في الطرق الت كانت تقع بالقرب من مصادر المياه الدائمة، حيث يشير اتجاه الطرق إلى أن السكان استخدموها للتنقل بين الواحات الرئيسية، بما في ذلك خيبر والعلا وتيماء.تتلاشى الطرق الأقل في المناظر الطبيعية المحيطة بالواحات، مما يشير إلى أن الطرق كانت تستخدم أيضا لنقل قطعان الحيوانات الأليفة إلى المراعي القريبة أثناء فترات هطول الأمطار، بحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية.بدوره، قال مدير المشروع الدكتور هيو توماس، وهو أيضا من كلية العلوم الإنسانية بجامعة غرب أستراليا، إن البحث يتوج عاما رائعا للمشروع.

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مجتمع, علوم