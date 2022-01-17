دمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا

وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريح لوسائل الإعلام السورية، "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، مؤكدا أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا".وأوضح المقداد أن الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له، مؤكدا أن العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته.وبيّن الوزير أن كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أياً كان، لافتاً إلى أن الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة.
أعلنت دمشق اليوم الاثنين أن العودة للجامعة العربية ليست في محور اهتماماتها، بعد فترة استعادة العلاقات المقطوعة مع عدد من الدول منذ تعليق عضويتها في المنظمة عقب اندلاع الحرب في2011.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريح لوسائل الإعلام السورية، "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، مؤكدا أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا".
وتابع: "النظام التركي يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج في اللجنة الدستورية"، مضيفا أن "صياغة الدستور لن تكون على حساب الشعب السوري وتفتيت بلاده" وفق تعبيره.
وأوضح المقداد أن الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له، مؤكدا أن العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته.
وبيّن الوزير أن كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أياً كان، لافتاً إلى أن الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة.