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دمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا
دمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا
أعلنت دمشق اليوم الاثنين أن العودة للجامعة العربية ليست في محور اهتماماتها، بعد فترة استعادة العلاقات المقطوعة مع عدد من الدول منذ تعليق عضويتها في المنظمة عقب... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T12:55+0000
2022-01-17T12:55+0000
العالم العربي
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وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريح لوسائل الإعلام السورية، "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، مؤكدا أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا".وأوضح المقداد أن الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له، مؤكدا أن العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته.وبيّن الوزير أن كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أياً كان، لافتاً إلى أن الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة.
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العالم العربي

دمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا

12:55 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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أعلنت دمشق اليوم الاثنين أن العودة للجامعة العربية ليست في محور اهتماماتها، بعد فترة استعادة العلاقات المقطوعة مع عدد من الدول منذ تعليق عضويتها في المنظمة عقب اندلاع الحرب في2011.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تصريح لوسائل الإعلام السورية، "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، مؤكدا أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا".
وتابع: "النظام التركي يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج في اللجنة الدستورية"، مضيفا أن "صياغة الدستور لن تكون على حساب الشعب السوري وتفتيت بلاده" وفق تعبيره.
وأوضح المقداد أن الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له، مؤكدا أن العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته.
وبيّن الوزير أن كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أياً كان، لافتاً إلى أن الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة.
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الجعفري يتحدث عن التواصل بين سوريا والسعودية ويكشف الدولة التي تعرقل عودة بلاده إلى الجامعة العربية
23 ديسمبر 2021, 06:46 GMT
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