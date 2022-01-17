"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب

وتكمن خصوصيتها غير العادية في اختلافها عن التقنيات الأمريكية المستخدمة في نفس الغرض وفقا لـ"19فورتي فايف".ويأتي ما يسمى بـ"ديريفاتسيا" في مقدمة التقنيات الروسية غير العادية المخصصة لمكافحة مسيرات العدو، وهو عبارة عن مدفع ذاتي الحركة عيار 57 ملم يستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة، ويقدر على إصابة الأهداف الجوية على ارتفاع 4500 متر.ولا يمكن أن يستخدم مدفع "ديريفاتسيا" المخصص لحماية وحدات الجيش على جبهة القتال من الهجوم الجوي ضد الطائرات المقاتلة، ولكنه يشكل خطرا مميتا على المروحيات الحربية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة الصغيرة التي تدمر الأهداف المزمع تدميرها بتفجير نفسها، وهو أمر في غاية الأهمية في ظروف الحرب العصرية عندما يلجأ المتحاربون إلى استخدام أسراب طائرات "درون" لمهاجمة العدو من الجو.ولفت الخبير سيباستيان روبلين إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يستخدم مدافع "غاتلينغ" عيار 20 ملم لحماية قواعده من الصواريخ وطائرت "درون"، ولكنه لا يستخدم المدافع الذاتية الحركة في هذا الغرض.وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على أنظمة الليزر وأجهزة كتم التشويش الإلكتروني عندما يكون القصد صد الطائرات المسيرة.
أفاد موقع إخباري أمريكي عن وجود وسائل غير عادية لمكافحة الطائرات المسيرة في روسيا.
وتكمن خصوصيتها غير العادية في اختلافها عن التقنيات الأمريكية المستخدمة في نفس الغرض وفقا لـ"19فورتي فايف".
ويأتي ما يسمى بـ"ديريفاتسيا" في مقدمة التقنيات الروسية غير العادية المخصصة لمكافحة مسيرات العدو، وهو عبارة عن مدفع ذاتي الحركة عيار 57 ملم يستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة، ويقدر على إصابة الأهداف الجوية على ارتفاع 4500 متر.
ولا يمكن أن يستخدم مدفع "ديريفاتسيا" المخصص لحماية وحدات الجيش على جبهة القتال من الهجوم الجوي ضد الطائرات المقاتلة، ولكنه يشكل خطرا مميتا على المروحيات الحربية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة الصغيرة التي تدمر الأهداف المزمع تدميرها بتفجير نفسها، وهو أمر في غاية الأهمية في ظروف الحرب العصرية عندما يلجأ المتحاربون إلى استخدام أسراب طائرات "درون" لمهاجمة العدو من الجو.
ولفت الخبير سيباستيان روبلين إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يستخدم مدافع "غاتلينغ" عيار 20 ملم لحماية قواعده من الصواريخ وطائرت "درون"، ولكنه لا يستخدم المدافع الذاتية الحركة في هذا الغرض.