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"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
أفاد موقع إخباري أمريكي عن وجود وسائل غير عادية لمكافحة الطائرات المسيرة في روسيا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T09:13+0000
2022-01-17T09:24+0000
العالم
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وتكمن خصوصيتها غير العادية في اختلافها عن التقنيات الأمريكية المستخدمة في نفس الغرض وفقا لـ"19فورتي فايف".ويأتي ما يسمى بـ"ديريفاتسيا" في مقدمة التقنيات الروسية غير العادية المخصصة لمكافحة مسيرات العدو، وهو عبارة عن مدفع ذاتي الحركة عيار 57 ملم يستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة، ويقدر على إصابة الأهداف الجوية على ارتفاع 4500 متر.ولا يمكن أن يستخدم مدفع "ديريفاتسيا" المخصص لحماية وحدات الجيش على جبهة القتال من الهجوم الجوي ضد الطائرات المقاتلة، ولكنه يشكل خطرا مميتا على المروحيات الحربية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة الصغيرة التي تدمر الأهداف المزمع تدميرها بتفجير نفسها، وهو أمر في غاية الأهمية في ظروف الحرب العصرية عندما يلجأ المتحاربون إلى استخدام أسراب طائرات "درون" لمهاجمة العدو من الجو.ولفت الخبير سيباستيان روبلين إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يستخدم مدافع "غاتلينغ" عيار 20 ملم لحماية قواعده من الصواريخ وطائرت "درون"، ولكنه لا يستخدم المدافع الذاتية الحركة في هذا الغرض.وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على أنظمة الليزر وأجهزة كتم التشويش الإلكتروني عندما يكون القصد صد الطائرات المسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/سلاح-روسي-فريد-يوسع-إمكانيات-صد-الهجوم-الصاروخي-المكثف-1053955990.html
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العالم

"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب

09:13 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفاد موقع إخباري أمريكي عن وجود وسائل غير عادية لمكافحة الطائرات المسيرة في روسيا.
وتكمن خصوصيتها غير العادية في اختلافها عن التقنيات الأمريكية المستخدمة في نفس الغرض وفقا لـ"19فورتي فايف".
ويأتي ما يسمى بـ"ديريفاتسيا" في مقدمة التقنيات الروسية غير العادية المخصصة لمكافحة مسيرات العدو، وهو عبارة عن مدفع ذاتي الحركة عيار 57 ملم يستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة، ويقدر على إصابة الأهداف الجوية على ارتفاع 4500 متر.
حاويات الرادار (في الوسط) وحاويات الصواريخ المضادة للطائرات (يسار) من فوج الدفاع الجوي إس 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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ولا يمكن أن يستخدم مدفع "ديريفاتسيا" المخصص لحماية وحدات الجيش على جبهة القتال من الهجوم الجوي ضد الطائرات المقاتلة، ولكنه يشكل خطرا مميتا على المروحيات الحربية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة الصغيرة التي تدمر الأهداف المزمع تدميرها بتفجير نفسها، وهو أمر في غاية الأهمية في ظروف الحرب العصرية عندما يلجأ المتحاربون إلى استخدام أسراب طائرات "درون" لمهاجمة العدو من الجو.
ولفت الخبير سيباستيان روبلين إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يستخدم مدافع "غاتلينغ" عيار 20 ملم لحماية قواعده من الصواريخ وطائرت "درون"، ولكنه لا يستخدم المدافع الذاتية الحركة في هذا الغرض.
المنظومة الصاروخية المدفعية بانتسير-إس أ المخصصة للقطب الشمالي خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على أنظمة الليزر وأجهزة كتم التشويش الإلكتروني عندما يكون القصد صد الطائرات المسيرة.
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