تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/رئيس-المكسيك-يعلن-تعافيه-من-كوفيد-19-للمرة-الثانية-1056447227.html
رئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
رئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إنه تعافى من الإصابة الثانية بـ "كوفيد 19"، واستأنف أنشطته العامة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:20+0000
2022-01-17T17:20+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1047898830_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_a8cf41f783fcedb1bbe6d690cc83f9a5.jpg
وأوضح لوبيز أوبرادور في تصريحات للصحفيين إنه لم يعد مصابا وأن أعراضه كانت أكثر اعتدالا، وتعافيه كان أسرع من أول إصابة بفيروس كورونا العام الماضي، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف بعد أسبوع تقريبا من إعلان إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى: "من الواضح أن هذا المتحور ليس له نفس الشدة مثل السابق، متحور دلتا. ما يساعد كثيرا أيضا هو اللقاح وعدم تفويت الجرعة المعززة".تغلب رئيس المكسيك البالغ من العمر 68 عاما والذي نادرا ما كان يرتدي قناعا للوجه أثناء الوباء، على أول إصابة بالمرض في أوائل عام 2021، وتلقى منذ ذلك الحين جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" بالإضافة إلى جرعة معززة.تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 300 ألف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/زيادة-قياسية-جديدة-في-إصابات-كورونا-بالمكسيك-1056216025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1047898830_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0468804eeabe78d1165db37384a992e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا

رئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية

17:20 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Marco Ugarteالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
تابعنا عبر
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إنه تعافى من الإصابة الثانية بـ "كوفيد 19"، واستأنف أنشطته العامة.
وأوضح لوبيز أوبرادور في تصريحات للصحفيين إنه لم يعد مصابا وأن أعراضه كانت أكثر اعتدالا، وتعافيه كان أسرع من أول إصابة بفيروس كورونا العام الماضي، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأضاف بعد أسبوع تقريبا من إعلان إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى: "من الواضح أن هذا المتحور ليس له نفس الشدة مثل السابق، متحور دلتا. ما يساعد كثيرا أيضا هو اللقاح وعدم تفويت الجرعة المعززة".
التعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المكسيك، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
15 يناير, 02:34 GMT
تغلب رئيس المكسيك البالغ من العمر 68 عاما والذي نادرا ما كان يرتدي قناعا للوجه أثناء الوباء، على أول إصابة بالمرض في أوائل عام 2021، وتلقى منذ ذلك الحين جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" بالإضافة إلى جرعة معززة.
تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 300 ألف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.
سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:33 GMTوزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
17:29 GMTأوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين
17:20 GMTرئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
17:16 GMTلافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا
17:13 GMTالحريري يدعو لـ "وقفة عربية توقف التمدد الإيراني في دولنا"
17:08 GMT مجلس الوزراء اللبناني يجتمع الاثنين المقبل لأول مرة منذ أكتوبر
17:01 GMTعالمة ترصد "عروسة" أخطبوطية بعباءة... مشهد يرى لمرة واحدة في العمر... فيديو
17:00 GMTرئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة
17:00 GMT"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه "أنصار الله" بعد استهداف أراضيها
16:56 GMTالشرطة الأوكرانية: هجوم إلكتروني يدمر "موارد معلوماتية" لأنظمة حكومية
16:53 GMTقيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية
16:52 GMTوزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإماراتي ويعلق على "العمل الإرهابي ضد أبو ظبي"
16:39 GMTتقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو
16:37 GMTمحكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية
16:35 GMTقرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
16:20 GMTأنصار الله تصف الإمارات بـ"الدويلة الصغيرة" وتضعها أمام خيارين
16:17 GMTقطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
16:16 GMTالأمير تشارلز يتجاهل سؤالا عن شقيقه أندرو بعد تجريده من رتبه العسكرية... فيديو
16:16 GMTالخارجية اللبنانية تدين "بشدة" الهجوم الذي تعرضت له الإمارات
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"