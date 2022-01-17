رئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية

وأوضح لوبيز أوبرادور في تصريحات للصحفيين إنه لم يعد مصابا وأن أعراضه كانت أكثر اعتدالا، وتعافيه كان أسرع من أول إصابة بفيروس كورونا العام الماضي، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف بعد أسبوع تقريبا من إعلان إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى: "من الواضح أن هذا المتحور ليس له نفس الشدة مثل السابق، متحور دلتا. ما يساعد كثيرا أيضا هو اللقاح وعدم تفويت الجرعة المعززة".تغلب رئيس المكسيك البالغ من العمر 68 عاما والذي نادرا ما كان يرتدي قناعا للوجه أثناء الوباء، على أول إصابة بالمرض في أوائل عام 2021، وتلقى منذ ذلك الحين جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" بالإضافة إلى جرعة معززة.تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 300 ألف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.
تغلب رئيس المكسيك البالغ من العمر 68 عاما والذي نادرا ما كان يرتدي قناعا للوجه أثناء الوباء، على أول إصابة بالمرض في أوائل عام 2021، وتلقى منذ ذلك الحين جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" بالإضافة إلى جرعة معززة.
تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 300 ألف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.
سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.