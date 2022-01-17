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رئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة
رئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى جهد عالمي جماعي للتعامل مع المشاكل التي تطرحها العملات المشفرة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:00+0000
2022-01-17T17:00+0000
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وأضاف مودي في مؤتمر "أجندة دافوس" الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "نوع التكنولوجيا المرتبطة بها، والقرار الذي تتخذه دولة واحدة لن يكون كافيا للتعامل مع تحدياتها، يجب أن تكون لدينا عقلية مماثلة".تدرس الهند اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية والتي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تقديمها في الجلسة الشتوية للبرلمان في ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتم تعليقها، بحسب "رويترز".أعلنت نيودلهي سابقا أنها تخطط لحظر معظم العملات المشفرة، في خطوة ستتبع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين والتي كثفت حملتها على العملات المشفرة أيضا.وأعرب البنك المركزي الهندي سابقا عن "مخاوف جدية" بشأن العملات الرقمية قائلا إنها قد تؤثر على الاستقرار المالي.هناك ما يقدر بنحو 15 مليون إلى 20 مليون مستثمر في مجال العملات المشفرة في الهند، بإجمالي حيازات تبلغ 400 مليار روبية (5.39 مليار دولار) وفقا لتقديرات الصناعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لماذا-يتسابق-العالم-للسيطرة-على-هذه-التكنولوجيا؟-1056436398.html
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اقتصاد, العالم

رئيس وزراء الهند يحث على بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات العملات المشفرة

17:00 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى جهد عالمي جماعي للتعامل مع المشاكل التي تطرحها العملات المشفرة.
وأضاف مودي في مؤتمر "أجندة دافوس" الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "نوع التكنولوجيا المرتبطة بها، والقرار الذي تتخذه دولة واحدة لن يكون كافيا للتعامل مع تحدياتها، يجب أن تكون لدينا عقلية مماثلة".
تدرس الهند اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية والتي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تقديمها في الجلسة الشتوية للبرلمان في ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتم تعليقها، بحسب "رويترز".
نيكولاس مادورو أمام جهاز كمبيوتر لتعدين العملة المشفرة إثيريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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13:32 GMT
أعلنت نيودلهي سابقا أنها تخطط لحظر معظم العملات المشفرة، في خطوة ستتبع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين والتي كثفت حملتها على العملات المشفرة أيضا.
وأعرب البنك المركزي الهندي سابقا عن "مخاوف جدية" بشأن العملات الرقمية قائلا إنها قد تؤثر على الاستقرار المالي.
هناك ما يقدر بنحو 15 مليون إلى 20 مليون مستثمر في مجال العملات المشفرة في الهند، بإجمالي حيازات تبلغ 400 مليار روبية (5.39 مليار دولار) وفقا لتقديرات الصناعة.
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