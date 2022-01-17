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رئيس وزراء باكستان يبحث مع بوتين التعاون التجاري ويتبادل معه دعوات الزيارة
رئيس وزراء باكستان يبحث مع بوتين التعاون التجاري ويتبادل معه دعوات الزيارة
قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه بحث في محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعاون التجاري بين البلدين. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:51+0000
2022-01-17T10:51+0000
روسيا
باكستان
فلاديمير بوتين
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر، إنه ناقش مع بوتين، "سبل المضي قدما في التجارة وغيرها من التعاون متبادل المنفعة بين بلدينا".وأضاف، "دعونا بعضنا البعض لزيارة بلادنا".وكانت باكستان قد أعلنت قبل شهرين أنها اتفقت وروسيا على توقيع اتفاقية التسهيل لخط أنابيب الغاز "باكستان ستريم" بحلول 15 شباط/فبراير 2022 ، والتوقيع على الوثائق القانونية للشركة المختصة في بناء خط أنابيب الغاز "باكستان ستريم" بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022.واتفق الجانبان أيضاً، على "إكمال مسودة اتفاقية النقل البري الدولي بين روسيا وباكستان، وعلى تطوير التعاون في مجال الأدوية والتعليم العالي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".كان وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان قد دعا، في تصريح سابق، روسيا لاستيراد المنتجات الزراعية والمعدات الهندسية الخفيفة من باكستان، وإقامة مشاريع مشتركة أو فتح فروع لها في باكستان وتصدير المنتجات الباكستانية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/روسيا-تعرض-على-باكستان-إمدادها-بالغاز-الطبيعي-المسال-1048601769.html
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روسيا, باكستان, فلاديمير بوتين

رئيس وزراء باكستان يبحث مع بوتين التعاون التجاري ويتبادل معه دعوات الزيارة

10:51 GMT 17.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال (RSPP) في موسكو ، روسيا 17 ديسمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال (RSPP) في موسكو ، روسيا 17 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه بحث في محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعاون التجاري بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر، إنه ناقش مع بوتين، "سبل المضي قدما في التجارة وغيرها من التعاون متبادل المنفعة بين بلدينا".

وأضاف، "دعونا بعضنا البعض لزيارة بلادنا".

وكانت باكستان قد أعلنت قبل شهرين أنها اتفقت وروسيا على توقيع اتفاقية التسهيل لخط أنابيب الغاز "باكستان ستريم" بحلول 15 شباط/فبراير 2022 ، والتوقيع على الوثائق القانونية للشركة المختصة في بناء خط أنابيب الغاز "باكستان ستريم" بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022.

واتفق الجانبان أيضاً، على "إكمال مسودة اتفاقية النقل البري الدولي بين روسيا وباكستان، وعلى تطوير التعاون في مجال الأدوية والتعليم العالي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

كان وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان قد دعا، في تصريح سابق، روسيا لاستيراد المنتجات الزراعية والمعدات الهندسية الخفيفة من باكستان، وإقامة مشاريع مشتركة أو فتح فروع لها في باكستان وتصدير المنتجات الباكستانية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
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7 أبريل 2021, 08:41 GMT
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