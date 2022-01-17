تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/روسآتوم-تقول-إن-بناء-أول-وحدة-بمحطة-الضبعة-النووية-في-يوليو-2022--1056456349.html
روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022
روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022
قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، إن بناء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمشاركة روسيا من... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T22:56+0000
2022-01-17T23:23+0000
محطة الضبعة النووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046537613_0:103:3023:1803_1920x0_80_0_0_4100b132f097bc6a83e544937984d371.jpg
وقال ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، "ستكون في يوليو/تموز".كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-هيئة-محطات-الطاقة-النووية-المصرية-تنتظر-إذن-إنشاء-الوحدتين-الأولى-والثانية-بالضبعة-1056442147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046537613_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c49a134621b731eed38e7d53b809c08e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محطة الضبعة النووية

روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022

22:56 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 23:23 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورمدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف
مدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، إن بناء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمشاركة روسيا من المقرر أن يبدأ في يوليو/تموز من العام الجاري.
وقال ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، "ستكون في يوليو/تموز".
كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".
وكانت شركة "روسآتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي الوثائق الخاصة بوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.
وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
مسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:20 GMT
وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
23:36 GMTخالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي ستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن
22:56 GMTروسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022
22:46 GMTأدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي
22:11 GMTكوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين
21:46 GMTاستهداف "أنصار الله" للإمارات… هل يؤثر على سير المعارك في شبوة ومأرب؟
21:43 GMTالأسرى الفلسطينيون يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على الوضع الصحي لأحدهم
21:42 GMTمحكمة تركية تقضي ببراءة صحفية ألمانية اعتقلتها منذ 5 سنوات
21:30 GMTأول تعليق من تل أبيب على هجوم أبو ظبي: إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات
21:25 GMTابن سلمان وابن زايد يعلقان لأول مرة على "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية والإمارات
21:16 GMTهل تساهم عودة "حزب الله" و"حركة أمل" لاجتماعات الحكومة في حل أزمة لبنان الاقتصادية؟
21:01 GMTمخلوق "رجل الحرب البرتغالي"... كائن "مجمع" وقاتل يخدع الكثيرين على الشاطئ... فيديو
20:54 GMTهل ذاب الجليد بين اتحاد الشغل والرئيس التونسي؟
20:46 GMTكيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟
20:39 GMTفي جولة الجزائر.. ما مدى إمكانية قبول فتح برؤية حماس للمصالحة الفلسطينية؟
20:29 GMTطعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"
20:14 GMTوفد من "الشيوخ الأمريكي" في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما
20:02 GMTاتفاق السلام الجديد.. هل ينقذ جنوب السودان من الانهيار؟
19:46 GMTمسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"
19:41 GMTالمغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
19:28 GMTالتلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"