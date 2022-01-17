https://arabic.sputniknews.com/20220117/روسآتوم-تقول-إن-بناء-أول-وحدة-بمحطة-الضبعة-النووية-في-يوليو-2022--1056456349.html

روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022

روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، إن بناء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمشاركة روسيا من... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T22:56+0000

2022-01-17T22:56+0000

2022-01-17T23:23+0000

محطة الضبعة النووية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046537613_0:103:3023:1803_1920x0_80_0_0_4100b132f097bc6a83e544937984d371.jpg

وقال ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، "ستكون في يوليو/تموز".كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-هيئة-محطات-الطاقة-النووية-المصرية-تنتظر-إذن-إنشاء-الوحدتين-الأولى-والثانية-بالضبعة-1056442147.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محطة الضبعة النووية