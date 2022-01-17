روسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022

وقال ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، "ستكون في يوليو/تموز".كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، إن بناء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمشاركة روسيا من المقرر أن يبدأ في يوليو/تموز من العام الجاري.
وقال ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، "ستكون في يوليو/تموز".
كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال اليوم الاثنين، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".
وكانت شركة "روسآتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي الوثائق الخاصة بوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.
وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.