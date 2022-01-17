روسيا تفرض غرامة جديدة على غوغل

وبحسب رويترز، يأتي هذا الإجراء القانوني بعد أن أتاحت غوغل وصول المستخدمين إلى محتوى كان قد تم حظره في روسيا، فيما تعد هذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات كانت قد فرضتها روسيا على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.وكانت روسيا قد فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، بينما امتنعت شركة غوغل عن التعليق.
أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، عن فرضها غرامة على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، قدرت بـأربعة ملايين روبل روسي، أي ما يعادل 52526 دولارا.
وبحسب رويترز، يأتي هذا الإجراء القانوني بعد أن أتاحت غوغل وصول المستخدمين إلى محتوى كان قد تم حظره في روسيا، فيما تعد هذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات كانت قد فرضتها روسيا على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.