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https://arabic.sputniknews.com/20220117/روسيا-تفرض-غرامة-جديدة-على-غوغل--1056412408.html
روسيا تفرض غرامة جديدة على غوغل
روسيا تفرض غرامة جديدة على غوغل
أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، عن فرضها غرامة على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، قدرت بـأربعة ملايين روبل روسي، أي ما يعادل 52526 دولارا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T12:36+0000
2022-01-17T12:36+0000
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وبحسب رويترز، يأتي هذا الإجراء القانوني بعد أن أتاحت غوغل وصول المستخدمين إلى محتوى كان قد تم حظره في روسيا، فيما تعد هذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات كانت قد فرضتها روسيا على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.وكانت روسيا قد فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، بينما امتنعت شركة غوغل عن التعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/غوغل-تواجه-غرامة-جديدة-في-روسيا-تصل-إلى-نحو-68-ألف-دولار-1054772476.html
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روسيا, العالم, غوغل

روسيا تفرض غرامة جديدة على غوغل

12:36 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Hannah McKayشعار شركة جوجل العالمية
شعار شركة جوجل العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، عن فرضها غرامة على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، قدرت بـأربعة ملايين روبل روسي، أي ما يعادل 52526 دولارا.
وبحسب رويترز، يأتي هذا الإجراء القانوني بعد أن أتاحت غوغل وصول المستخدمين إلى محتوى كان قد تم حظره في روسيا، فيما تعد هذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات كانت قد فرضتها روسيا على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
غوغل تواجه غرامة جديدة في روسيا تصل إلى نحو 68 ألف دولار
30 ديسمبر 2021, 15:48 GMT

وكانت روسيا قد فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، بينما امتنعت شركة غوغل عن التعليق.
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