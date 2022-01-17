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شرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220117/شرطة-أبوظبي-وفاة-3-وإصابة-6-آخرين-إثر-انفجار-ناتج-عن-هجوم-بطائرات-مسيرة-1056386553.html
شرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة
شرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة
أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:11+0000
2022-01-17T11:21+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين بإصابات تترواح بين البسيطة والمتوسطة.وفيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، فإنها بدأت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، وفقا للوكالة.وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شرطة أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين إثر هجوم يعتقد أنه بطائرات مسيرة

11:11 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 17.01.2022)
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أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين بإصابات تترواح بين البسيطة والمتوسطة.
وفيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، فإنها بدأت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، وفقا للوكالة.
وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.
وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
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