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https://arabic.sputniknews.com/20220117/صحيفة-تكشف-عن-مفاجآت-غير-متوقعة-في-مخازن-الجيش-الألماني-1056295290.html
صحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
صحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
كشفت صحيفة ألمانية عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بما تحويه مخازن الجيش الألماني في البلاد. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T06:30+0000
2022-01-17T06:30+0000
2022-01-17T06:30+0000
رصد عسكري
المانيا
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وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة أن مخازن الجيش الألماني في البلاد تحتوي آلاف الصواريخ عديمة الفائدة.وقال المصدر للصحيفة إنه تم العثور إلى جانب هذه الصواريخ على تسرب للعفن و الصدأ أو ما يعرف بمادة النتروجليسرين على الصواريخ.وأضاف المصدر قائلا إنه سيتم التخلص من هذه الذخيرة وفق الطرق القانونية المتبعة وتحت إشراف وزارة الدفاع الألمانية، مشيرا إلى أن مخزن مدينة فيرموتهاوزن، وحده، يحتوي 2500 صاروخ معرضا للتلف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, المانيا
صحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
كشفت صحيفة ألمانية عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بما تحويه مخازن الجيش الألماني في البلاد.
وذكرت صحيفة "دير شبيغل"
الألمانية نقلا عن مصادر خاصة أن مخازن الجيش الألماني في البلاد تحتوي آلاف الصواريخ عديمة الفائدة.
وقال المصدر للصحيفة إنه تم العثور إلى جانب هذه الصواريخ على تسرب للعفن و الصدأ أو ما يعرف بمادة النتروجليسرين على الصواريخ.
وأضاف المصدر قائلا إنه سيتم التخلص من هذه الذخيرة وفق الطرق القانونية المتبعة وتحت إشراف وزارة الدفاع الألمانية، مشيرا إلى أن مخزن مدينة فيرموتهاوزن، وحده، يحتوي 2500 صاروخ معرضا للتلف.