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صحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها
صحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها
تناقش الصحافة الصينية الرحلة الأولى للقاذفة الاستراتيجية من طراز "Tu-160M" التي صنعت في روسيا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T07:52+0000
2022-01-17T07:52+0000
روسيا
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وعبرت صحيفة "163" الصينية عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تقوم بشطب مثل هذه الطائرات والتحول إلى إصدارات أكثر حداثة.وأكدت الصحيفة أن العديد من الخبراء العسكريين لا يفهمون جدوى استئناف إنتاج "Tu-160" القاذفات الاستراتيجية المميزة التي ظهرت أول رحلة لها منذ أكثر من 40 عامًا.في الوقت نفسه، تضيف الصحيفة أن روسيا تعتبر أول رحلة لطائرة مبنية من الصفر نجاحًا لها في ظل الظروف الحالية والوضع المتوتر في العالم.كتب مؤلف المقال: "إن الرحلة الأولى للطائرة تم الإبلاغ عنها على أنها حدث تاريخي لصناعة الطيران العسكري الروسي".وأضاف: "يتعين على روسيا الاعتماد على الجيل القديم من القاذفات الاستراتيجية على خلفية استثمار الولايات المتحدة بكثافة في تطوير هذا النوع من الطائرات".وأكد أن الطائرات من طراز "Tu-160M" ​​ذات قيمة بالنسبة لروسيا في المقام الأول كحاملات لأحدث الأسلحة، والتي لا تمتلكها الولايات المتحدة بعد.وأضاف: "نحن نتحدث عن أسلحة جوية تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على تغطية مسافات كبيرة في أقصر وقت ممكن".
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روسيا

صحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها

07:52 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Misha Japaridzeقاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Misha Japaridze
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تناقش الصحافة الصينية الرحلة الأولى للقاذفة الاستراتيجية من طراز "Tu-160M" التي صنعت في روسيا.
وعبرت صحيفة "163" الصينية عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تقوم بشطب مثل هذه الطائرات والتحول إلى إصدارات أكثر حداثة.
وأكدت الصحيفة أن العديد من الخبراء العسكريين لا يفهمون جدوى استئناف إنتاج "Tu-160" القاذفات الاستراتيجية المميزة التي ظهرت أول رحلة لها منذ أكثر من 40 عامًا.
في الوقت نفسه، تضيف الصحيفة أن روسيا تعتبر أول رحلة لطائرة مبنية من الصفر نجاحًا لها في ظل الظروف الحالية والوضع المتوتر في العالم.
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كتب مؤلف المقال: "إن الرحلة الأولى للطائرة تم الإبلاغ عنها على أنها حدث تاريخي لصناعة الطيران العسكري الروسي".
وأضاف: "يتعين على روسيا الاعتماد على الجيل القديم من القاذفات الاستراتيجية على خلفية استثمار الولايات المتحدة بكثافة في تطوير هذا النوع من الطائرات".
وأكد أن الطائرات من طراز "Tu-160M" ​​ذات قيمة بالنسبة لروسيا في المقام الأول كحاملات لأحدث الأسلحة، والتي لا تمتلكها الولايات المتحدة بعد.
وأضاف: "نحن نتحدث عن أسلحة جوية تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على تغطية مسافات كبيرة في أقصر وقت ممكن".
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