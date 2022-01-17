تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/طعام-يقي-الإنسان-من-تلف-أحد-أهم-الأعضاء-النبيلة--1056453085.html
طعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"
طعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"
يمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الإنسان بشكل مباشر على أعضائه الحيوية، لذلك ينصح دائما بمعرفة تداعيات الإكثار من بعض الأطعمة أو الأنظمة الغذائية... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T20:29+0000
2022-01-17T20:29+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102727/03/1027270345_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_566408b9e4d1055eab8959406cc9b4ca.jpg
ويطلق العلماء مصطلح "الأعضاء النبيلة"، على تلك الأجهزة الحساسة والهامة في جسم الإنسان، والتي لا يستطيع العلاج الطبي أو الجسم بحد ذاته، إعادتها أو إصلاحها، في حال تلف جزء منها أو كلها، الأمر الذي يكسبها حساسية شديدة وأهمية كبيرة، وهذه الأعضاء هي الدماغ والقلب والكليتين والكبد والرئة، وهي الأعضاء التي تؤدي الوضائف الأساسية في الجسم.وتشير نتائج دراسة جديد إلى أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي، قد يقي الكلى بشكل فعال ويحميها، بسبب احتوائه على طعام مهم منتشر في السواحل المتوسطية.ونوهت الدراسة التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة "Clinical Nutrition"، المعروفة أيضًا بأنها المجلة الرسمية للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي، حيث فحص الباحثون مجموعة تضم أكثر من 1000 مريض بأمراض القلب التاجية، على وجه التحديد أولئك الذين عانوا من مشكلة في الشريان التاجي قبل ستة أشهر أو أكثر.كلف الباحثون نصف هؤلاء المشاركين (1000 شخص) بالالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغني بزيت الزيتون البكر والنصف الآخر لاتباع نظام غذائي قليل الدسم وغني بالكربوهيدرات المعقدة.وجدت الدراسة أن كلا النظامين مرتبطان بتحسين في وظائف الكلى، لكن رصد التحسن بشكل واضح وإيجابي لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا، بسبب احتوائه على نسب عالية من زيت الزيتون، بحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية.ويعد الحفاظ على صحة الكلى أمرا أساسيا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية لأن كلية الإنسان، لا تعمل فقط على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة فقط، بل تلعب دورا رئيسيا في صحة القلبك، حيث يمكن أن يساهم تلف الكلى في ارتفاع ضغط الدم، بحسب المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مجلة-علمية-تكشف-سبب-دموع-الانتقام-عند-تقطيع-البصل-وتقدم-الحلول--1056450954.html
https://arabic.sputniknews.com/20220115/دراسة-طريقة-واحدة-لطهي-البروكلي-تجعل-السلفورافان-السحري-المفيد-يظهر-به-1056248146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102727/03/1027270345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e801bca991ee9f8458a5b3e975a023a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

طعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"

20:29 GMT 17.01.2022
© Fotolia / Сarballoزيت الزيتون
زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Fotolia / Сarballo
تابعنا عبر
يمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الإنسان بشكل مباشر على أعضائه الحيوية، لذلك ينصح دائما بمعرفة تداعيات الإكثار من بعض الأطعمة أو الأنظمة الغذائية المتبعة.
ويطلق العلماء مصطلح "الأعضاء النبيلة"، على تلك الأجهزة الحساسة والهامة في جسم الإنسان، والتي لا يستطيع العلاج الطبي أو الجسم بحد ذاته، إعادتها أو إصلاحها، في حال تلف جزء منها أو كلها، الأمر الذي يكسبها حساسية شديدة وأهمية كبيرة، وهذه الأعضاء هي الدماغ والقلب والكليتين والكبد والرئة، وهي الأعضاء التي تؤدي الوضائف الأساسية في الجسم.
وتشير نتائج دراسة جديد إلى أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي، قد يقي الكلى بشكل فعال ويحميها، بسبب احتوائه على طعام مهم منتشر في السواحل المتوسطية.
بصل مقطع بشل عرضي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
مجلة علمية تكشف سبب "دموع الانتقام" عند تقطيع البصل وتقدم الحلول
19:20 GMT
ونوهت الدراسة التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة "Clinical Nutrition"، المعروفة أيضًا بأنها المجلة الرسمية للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي، حيث فحص الباحثون مجموعة تضم أكثر من 1000 مريض بأمراض القلب التاجية، على وجه التحديد أولئك الذين عانوا من مشكلة في الشريان التاجي قبل ستة أشهر أو أكثر.
كلف الباحثون نصف هؤلاء المشاركين (1000 شخص) بالالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغني بزيت الزيتون البكر والنصف الآخر لاتباع نظام غذائي قليل الدسم وغني بالكربوهيدرات المعقدة.

"النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها هي أن الاستهلاك طويل الأمد لنظام غذائي متوسطي، وهو نظام غني بالدهون الأحادية غير المشبعة من زيت الزيتون، عند مقارنته بالنظام الغذائي قليل الدسم، يبطئ ويحافظ على وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية".

الدكتورة إيلينا يوبيرو سيرانو
المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة
وجدت الدراسة أن كلا النظامين مرتبطان بتحسين في وظائف الكلى، لكن رصد التحسن بشكل واضح وإيجابي لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا، بسبب احتوائه على نسب عالية من زيت الزيتون، بحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية.
أزهار قرنبيط (الزهرة) من أنواع مختلفة منها القرنبيط المتماثل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
دراسة: طريقة واحدة لطهي البروكلي تجعل السلفورافان السحري المفيد يظهر به
15 يناير, 19:24 GMT
ويعد الحفاظ على صحة الكلى أمرا أساسيا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية لأن كلية الإنسان، لا تعمل فقط على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة فقط، بل تلعب دورا رئيسيا في صحة القلبك، حيث يمكن أن يساهم تلف الكلى في ارتفاع ضغط الدم، بحسب المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:39 GMTفي جولة الجزائر.. ما مدى إمكانية قبول فتح برؤية حماس للمصالحة الفلسطينية؟
20:29 GMTطعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"
20:14 GMTوفد من "الشيوخ الأمريكي" في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما
20:02 GMTاتفاق السلام الجديد.. هل ينقذ جنوب السودان من الانهيار؟
19:46 GMTمسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"
19:41 GMTالمغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
19:28 GMTالتلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
19:27 GMTليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2021
19:26 GMTهل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟
19:20 GMTمجلة علمية تكشف سبب "دموع الانتقام" عند تقطيع البصل وتقدم الحلول
19:16 GMTنائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير مصر التنسيق في الأمم المتحدة والصراعات في الشرق الأوسط
18:59 GMTوكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
18:53 GMTوزير الدفاع البريطاني يعلن أمام البرلمان توجيه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن
18:46 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية ومسيرات
18:41 GMTحصيلة 100 يوم… ما الذي قدمته الحكومة المغربية من برنامجها؟
18:24 GMTمسؤول لبناني: إذا لم تأت مساعدات خارجية فلن يتمكن القطاع الصحي لدينا من الاستمرار
18:16 GMTالرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية
18:14 GMTالذهب متماسك على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية
18:11 GMTوزير الخارجية السوري: التفكير بالانفصال هو "حلم إبليس بالجنة"
18:09 GMTقوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل