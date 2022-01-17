https://arabic.sputniknews.com/20220117/عارض-جديد-للمتحور-أوميكرون-يمكنك-من-توقع-الإصابة-1056438122.html

عارض جديد للمتحور أوميكرون يمكنك من توقع الإصابة

عارض جديد للمتحور أوميكرون يمكنك من توقع الإصابة

قال مقوم العظام الروسي الدكتور أندريه كابيتشكين، قد تكون آلام أسفل الظهر أحد أعراض الإصابة بسلالة أوميكرون، حيث تم الإبلاغ عن علامات مشابهة للعدوى من قبل... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T14:08+0000

2022-01-17T14:08+0000

2022-01-17T14:08+0000

علوم

أوميكرون

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وأضاف كابيتشكين لـ "سبوتنيك"، أن آلام الظهر أو آلام أسفل الظهر هي سمة من سمات العديد من الاضطرابات الصحية للإنسان، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.وتابع المختص الروسي"إذا شعرت بألم في الظهر فهذا لا يعني أصبت بمتحور أوميكرون، فالعديد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا وفيروس الهربس، يمكن أن تسبب نفس الأعراض. التشخيص يتم فقط من خلال الاختبار"، وفقا لموقع "زفيزدا".وحث كابيتشكين على استشارة الطبيب المختص في حالة وجود ألم في أسفل الظهر، وإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب.وحذر علماء من أن تقدم موجة متحور "أوميكرون" في الانتشار يضمن عمليا أنه لن يكون الإصدار ‏الأخير من فيروس "كورونا" المستجد، الذي يثير قلق العالم منذ عامين.ولفتوا إلى أن كل عدوى توفر فرصة لمتحور "كورونا"، ولدى "أوميكرون" ميزة عن سوابقه من المتغيرات: وهي أنه ينتشر بشكل أسرع، على الرغم من ظهوره على كوكب به خليط أقوى من المناعة من اللقاحات والأمراض السابقة، وهذا يعني المزيد من الأشخاص الذين يمكن للفيروس أن يتطور لديهم.وتُظهر الأبحاث العلمية أن "أوميكرون" معدي على الأقل مرتين مثل متحور "دلتا" الذ يسبقه، و4 مرات على الأقل معدي من الإصدار الأصلي للفيروس.وكشفت اختبارات أجريت من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن أن معدل انتقال العدوى من مصابي أوميكرون دون ظهور أعراض كان 16%، وفي دراسة أكبر بين 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، جاء المعدل بنسبة 31%.

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علوم, أوميكرون