https://arabic.sputniknews.com/20220117/عالمة-ترصد-عروسة-أخطبوطية-بعباءة-مشهد-يرى-لمرة-واحدة-في-العمر-فيديو-1056445719.html

عالمة ترصد "عروسة" أخطبوطية بعباءة... مشهد يرى لمرة واحدة في العمر... فيديو

عالمة ترصد "عروسة" أخطبوطية بعباءة... مشهد يرى لمرة واحدة في العمر... فيديو

نشرت وسائل إعلام أسترالية مشهدا جميلا رصد في قاع المحيط، وصف بالأوساط العلمية بالحدث النادر جدا في عالم الطبيعة، والذي قد "يرصد لمرة واحد في العمر"، إذا كان... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T17:01+0000

2022-01-17T17:01+0000

2022-01-17T17:01+0000

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يُظهر مقطع صورته عالمة الأحياء البحرية، جاسينتا شاكلتون، والتي تعمل كدليل في الشعاب المرجانية المنتشرة في قاع المحيط على سواحل جزيرة أستالية، أخطبوطا أحمر غريبا جدا يسبح فوق الحاجز المرجاني العظيم في شمال شرق أستراليا، لكن المثير هو أن هذا الأخطبوط يجر خلفه عباءة جميلة جدا، تعتبر من أندر المشاهد في عالم الطبيعة، والذي شبهه بعض العلماء بالعروس التي تتباهى بزيّها في قاع البحر.ونشرت المشاهد لأول مرة في الأخبار المحلية على التلفزيون الأسترالي "Bundaberg Now"، بعد أن قامت عالمة الأحياء البحرية، جاسينتا شاكلتون، بتصوير الأخطبوط أثناء غوصها قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند.وبحسب المقال المنشور في مجلة "Live Science" العلمية حول الحادثة، ينتمي هذا الأخطبوط إلى مجموعة صغيرة جدا ونادرة من جنس "Tremoctopus"، ورصد هذه الحالة هو أمر نادر جدا لأن هذه الكائنات تعيش في المحيط المفتوح، حيث يعرف عن هذا الاخطبوت استخدامه حيلة غريبة للصيد، حيث يفصل مجساته السامة ويستخدمها طعم مميت يصيد من خلالها الحيونات البحرية.وبحسب مؤسسة "Great Barrier Reef Foundation"، تكون للإناث منها أغطية رأس تشتت انتباه الحيوانات المفترسة، وتكون الإناث أكبر من الذكور بكثير، ويصل طولها إلى حوالي 6.6 قدم (2 متر)، بينما يبلغ طول الذكور أقل من 1 بوصة (2.4 سم)، ويعتبر هذا الفارق من أكبر الفروق في الحجم بين الجنسين من أي حيوان آخر.

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مجتمع, نادي الفيديو