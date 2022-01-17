https://arabic.sputniknews.com/20220117/عربي-يتدلى-من-حافة-خطيرة-وحادة-لفوهة-بركان-بيد-واحدة-فيديو--1056429309.html

عربي يتدلى من حافة خطيرة وحادة لفوهة بركان بيد واحدة... فيديو

عربي يتدلى من حافة خطيرة وحادة لفوهة بركان بيد واحدة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مثيرا لقيام رجل عربي بالدخول إلى فوهة بركان، حيث وصل إلى حافته الخطيرة وتدلى منها، في مشهد مخيف. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T13:41+0000

2022-01-17T13:41+0000

2022-01-17T13:41+0000

نادي الفيديو

مجتمع

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ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قيام شاب يمني من محافظة إب بالنزول إلى أعماق فوهة بركان دمت.ووصل المغامر اليمني، على الرغم من أصوات التحذيرات تارة والتشجيع تارة أخرى، إلى الحافة الخطيرة جدا لفوهة البركان، والتي يشاهد أنها حافة حادة يقع في أسفلها جرف عميق جدا يتجه إلى قعر الفوهة مباشرة.ويظهر المشهد حالة خوف أصدقاء الشاب من سقوطه، حيث قام الأخير بهذه الخطوة، بعد تحدي وتشجيع البعض له، حيث أثبت أنه يملك القوة الجسدية ليس للتسلق فحسب، بل للتدلي وإرسال التحيات مع ابتسامة عريضة ممسكا بيد واحدة فقط بصخرة متطرفة.ويلاحظ أن الرجل قام بتنفيذ هذه المغامرة من دون أي أدوات سلامة أو أمان (كحبل أمان يربط بالجسم للمنع من السقوط في حال التعثر)، وهو ما يدل على أنه يملك خبرة كبيرة في المنطقة وطبيعتها الصخرية والخغرافية بالإضافة إلى بنيته الجسدية القوية.

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