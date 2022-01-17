https://arabic.sputniknews.com/20220117/علاء-مبارك-يشن-هجوما-على-عمرو-أديب-بعد-إعلان-وصيته-1056443795.html

علاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته

علاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته

شن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اليوم الاثنين، هجوما على مواطنه ‏الإعلامي، عمرو أديب.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T15:54+0000

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وكان أديب أعلن عن وصيته في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بعد إعلان إصابته هو وزوجته الإعلامية، لميس الحديدي، بفيروس "كورونا" المستجد.وقال: "وصيتي عندما أتوفي هي أن تقفوا إلى جواري، ولا تتركوا "كلاب السكك" تنهش في لحمي".وجاء إعلان عمرو أديب عن وصيته تعقيبا منه على الشامتين في وفاة زميله الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا بعد صراع طويل مع مرض "كوفيد-19".من ناحيته، علق علاء مبارك على وصية عمرو أديب بأن نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، واتهم معها أديب بالازدواجية.وقال علاء مبارك في تغريدته: "من عاش بوجهين مات لا وجه له.. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين".يشار إلى أن عمرو أديب هاجم الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وأسرته، بشدة بعد إعلان تنحيه عن السلطة، عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.

https://arabic.sputniknews.com/20210222/كيف-ردت-لميس-الحديدي-على-هاني-شاكر-بعد-سؤاله-عن-صحة-عمرو-أديب-فيديو-1048180309.html

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