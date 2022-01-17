تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/علامات-في-الفم-قد-تشير-إلى-الإصابة-بالكبد-الدهني-1056304044.html
علامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
علامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
كشف علماء عن ظهور أعراض تحذيرية على الفم قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T08:51+0000
2022-01-17T08:51+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102986/01/1029860119_0:58:1921:1138_1920x0_80_0_0_95a3d18f17e2029c9faec1392651a5de.jpg
والكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.يمكن أن تظهر أعراض الكبد الدهني في الفم من خلال التهاب دواعم السن - وهي عدوى شديدة في اللثة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان وتجويف الأسنان (التسوس)، بحسب express.استكشف الباحثون المهتمون بهذا الرابط العلاقة المحتملة بين مرض الكبد الدهني والعديد من حالات الفم بين البالغين في الولايات المتحدة.تم جمع البيانات من خلال مسح الصحة الوطنية وفحص التغذية (NHANES) خلال الفترة من 1988 إلى 1994.وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتم علاجهم من تسوس الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، كذلك ارتبط المرض أيضا بفقدان الأسنان والتهاب اللثة.في دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب تم التحقيق في التفاعل بين التهاب اللثة وأمراض الكبد.أشارت الدراسة إلى وجود قدر متزايد من الأدلة التي تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يساهم في تطور أمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية.وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يكون عامل خطر لتطور مرض الكبد الدهني.وتشمل الأعراض التحذيرية الأخرى للكبد الدهني: ألم خفيف أو مؤلم في أعلى يمين البطن (على الجانب الأيمن السفلي من الضلوع)، التعب الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، الضعف والوهن.يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة. فوفقا لـ كليفلاند كلينك، فإن الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية وفق وصفة الطبيب فقط، والحد من تناول الكحول يمكن أن يساعد .الخبر الجيد هو أنه حتى لو تطور الكبد الدهني، قد تظل قادرا على تقليل دهون الكبد والالتهابات لأن العضو لديه "قدرة مذهلة على إصلاح نفسه"، كما توضح بوابة الصحة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/4-علامات-على-يديك-تشير-إلى-إصابتك-بمرض-الكبد-الدهني-1054551397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102986/01/1029860119_72:0:1779:1280_1920x0_80_0_0_d61c8f974c3dc4be23f88a21e1dc28a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

علامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني

08:51 GMT 17.01.2022
© Photo / CCأسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Photo / CC
تابعنا عبر
كشف علماء عن ظهور أعراض تحذيرية على الفم قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
والكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.
يمكن أن تظهر أعراض الكبد الدهني في الفم من خلال التهاب دواعم السن - وهي عدوى شديدة في اللثة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان وتجويف الأسنان (التسوس)، بحسب express.
استكشف الباحثون المهتمون بهذا الرابط العلاقة المحتملة بين مرض الكبد الدهني والعديد من حالات الفم بين البالغين في الولايات المتحدة.
تم جمع البيانات من خلال مسح الصحة الوطنية وفحص التغذية (NHANES) خلال الفترة من 1988 إلى 1994.
وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتم علاجهم من تسوس الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، كذلك ارتبط المرض أيضا بفقدان الأسنان والتهاب اللثة.
في دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب تم التحقيق في التفاعل بين التهاب اللثة وأمراض الكبد.
أشارت الدراسة إلى وجود قدر متزايد من الأدلة التي تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يساهم في تطور أمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية.
وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يكون عامل خطر لتطور مرض الكبد الدهني.
رسم بابا نويل على الأظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
25 ديسمبر 2021, 15:28 GMT
وتشمل الأعراض التحذيرية الأخرى للكبد الدهني: ألم خفيف أو مؤلم في أعلى يمين البطن (على الجانب الأيمن السفلي من الضلوع)، التعب الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، الضعف والوهن.
يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة. فوفقا لـ كليفلاند كلينك، فإن الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية وفق وصفة الطبيب فقط، والحد من تناول الكحول يمكن أن يساعد .
الخبر الجيد هو أنه حتى لو تطور الكبد الدهني، قد تظل قادرا على تقليل دهون الكبد والالتهابات لأن العضو لديه "قدرة مذهلة على إصلاح نفسه"، كما توضح بوابة الصحة الأمريكية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:32 GMTخبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب
09:31 GMTوزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
09:26 GMTثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
09:20 GMTاحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
09:18 GMTمركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
09:13 GMT"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
09:08 GMTالعثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا
08:59 GMTواشنطن تكشف حقيقة رعايتها اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ
08:34 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تصعيد الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني
08:31 GMTإخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
08:30 GMTإعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
08:12 GMTالخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
08:11 GMTعلماء يحددون أفضل الفواكه المجففة لصحة الإنسان
07:57 GMTالمصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغيير السلطة في البلاد
07:52 GMTصحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها