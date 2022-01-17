تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/علماء-الأرض-محاطة-بـفقاعة-يراها-الجميع-بالعين-ولا-يدركها-صور-وفيديو--1056412799.html
علماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو
علماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو
أعاد علماء إعادة تشكيل تسلسل الأحداث الذي مر بها الكون ونفذوا رسما توضيحيا أظهر أن تلك الأحداث التي بدأت قبل 14 ميلون عام والتي شكلت مجموعة مستعرات أعظمية... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T12:49+0000
2022-01-17T12:54+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056412774_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3e34261796bcb78dedf1f5a6925079f6.jpg
يتوسط كوكبنا الأزرق فراغا يبلغ عرضه حوالي 1000 سنة ضوئية محاطا بآلاف النجوم الفتية، والتي تشكل من بعيد، مشهد فقاعة كبيرة جدا، لكن كيف تشكلت هذه الفقاعة التي رسمها العلماء مؤخرا؟مصدر النجوم التي نراها هو "الفقاعة المحلية"أعاد علماء الفلك في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد وسميثسونيان (CfA) ومعهد علوم تلسكوب الفضاء (STScI)، بناء التاريخ التطوري لمجرتنا وللمجرات المجاورة، حيث وضّح الفريق سلسلة الأحداث التي بدأت منذ 14 مليون سنة والتي أدت إلى تكوين فقاعة واسعة مسؤولة عن تكوين كل ما حولها من نجوم شابة "فتية".يكشف الشكل المركزي للصورة، وهي عبارة عن رسم متحرك للزمكان ثلاثي الأبعاد، أن جميع النجوم الشابة ومناطق تشكل النجوم، والتي تبعد حوالي 500 سنة ضوئية من الأرض، تتمركز على سطح فقاعة عملاقة تُعرف باسم "الفقاعة المحلية". وعلى الرغم من أن العلماء يعلمون بوجودها نظريا، إلا أنها المرة الأولى التي يمكنهم مشاهدتها ورؤية وفهم بداية الفقاعة المحلية وتأثيرها على الغاز المحيط بها.باستخدام مجموعة من البيانات الجديدة وتقنيات علوم البيانات، تُظهر الرسوم المتحركة للزمكان كيف أن سلسلة من المستعرات الأعظمية التي انفجرت لأول مرة قبل 14 مليون عام، دفعت كميات هائلة من الغاز من بين النجوم إلى الخارج، مما أدى إلى تكوين بنية تشبه الفقاعة ذات السطح، وهي بنية تمتلك اساسيات تشكل النجوم، بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature" العلمية.وحدد العلماء في يومنا هذا سبع مناطق معروفة لتشكيل النجوم أو الغيوم الجزيئية، وهي عبارة عن مناطق كثيفة في الفضاء حيث يمكن أن تتشكل النجوم على سطح الفقاعة.وتوصل العلماء لاستنتاج سرعة تمدد الفقاعة، بالإضافة إلى المسارات السابقة والحالية للنجوم الفتية المتكونة على سطحها، باستخدام البيانات التي حصل عليها المرصد الفضائي "Gaia" الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية.شمسنا استقرت في مركز الفقاعة عن "طريق الحظ"وبدوره، نوه المؤلف المشارك جو ألفيس، الأستاذ في جامعة فيينا، إلى أنه "عندما انفجرت أول مستعرات أعظم التي خلقت الفقاعة المحلية، كانت شمسنا بعيدة عن الحدث (الانفجار) ولكن منذ حوالي خمسة ملايين سنة، أخذها مسار الشمس عبر المجرة مباشرة إلى الفقاعة، والآن تجلس الشمس، فقط عن طريق الحظ، في مركز الفقاعة تمامًا".البشر في "الصف الأمامي من العرض"وبحسب المقال المشنور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يتطلع البشر إلى الفضاء بالقرب من الشمس، لديهم (البشر) مقعد في الصف الأمامي لرؤية عملية تشكل النجوم التي تحدث في كل مكان على سطح الفقاعة، أي أن النجوم التي نشاهدها هي سطح الفقاعة.ويخطط الفريق، لرسم المزيد من الفقاعات بين النجوم للحصول على عرض كامل ثلاثي الأبعاد لمواقعها وأشكالها وأحجامها، حيث سيسمح رسم الفقاعات فهم علاقتها ببعضها البعض والدور الذي تلعبه النجوم المحتضرة في ولادة فقاعات جديدة وفي بنية وتطور المجرات مثل مجرة ​​درب التبانة.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/اكتشاف-قانون-رياضي-خفي-يحكم-بقاع-الأرض-والصحارى-العربية-والفضاء--1056234012.html
https://arabic.sputniknews.com/20220116/دراسة-مركز-الأرض-يبرد-بسرعة-لم-نتوقعها-تقرب-من-مصيرها-الحزين-كجيرانها-صور-وفيديو---1056269695.html
https://arabic.sputniknews.com/20220116/اكتشاف-جرح-غريب-هو-الأضخم-في-مجرة-درب-التبانة-صور-وفيديو-1056272651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056412774_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_22b87aace6c3c17a23cf5da18f14f7a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

علماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو

12:49 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 17.01.2022)
© Photo / pixabay/geraltمشهد خيالي لكوكب الأرض داخل فقاعة عملاقة
مشهد خيالي لكوكب الأرض داخل فقاعة عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Photo / pixabay/geralt
تابعنا عبر
أعاد علماء إعادة تشكيل تسلسل الأحداث الذي مر بها الكون ونفذوا رسما توضيحيا أظهر أن تلك الأحداث التي بدأت قبل 14 ميلون عام والتي شكلت مجموعة مستعرات أعظمية هائلة تكون فقاعة عملاقة مركزها قريب من أرضنا.
يتوسط كوكبنا الأزرق فراغا يبلغ عرضه حوالي 1000 سنة ضوئية محاطا بآلاف النجوم الفتية، والتي تشكل من بعيد، مشهد فقاعة كبيرة جدا، لكن كيف تشكلت هذه الفقاعة التي رسمها العلماء مؤخرا؟

مصدر النجوم التي نراها هو "الفقاعة المحلية"

أعاد علماء الفلك في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد وسميثسونيان (CfA) ومعهد علوم تلسكوب الفضاء (STScI)، بناء التاريخ التطوري لمجرتنا وللمجرات المجاورة، حيث وضّح الفريق سلسلة الأحداث التي بدأت منذ 14 مليون سنة والتي أدت إلى تكوين فقاعة واسعة مسؤولة عن تكوين كل ما حولها من نجوم شابة "فتية".
كثبان رملية ضخمة إلى جانب الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
اكتشاف قانون رياضي "خفي" يحكم بقاع الأرض والصحارى العربية والفضاء
15 يناير, 14:00 GMT
يكشف الشكل المركزي للصورة، وهي عبارة عن رسم متحرك للزمكان ثلاثي الأبعاد، أن جميع النجوم الشابة ومناطق تشكل النجوم، والتي تبعد حوالي 500 سنة ضوئية من الأرض، تتمركز على سطح فقاعة عملاقة تُعرف باسم "الفقاعة المحلية". وعلى الرغم من أن العلماء يعلمون بوجودها نظريا، إلا أنها المرة الأولى التي يمكنهم مشاهدتها ورؤية وفهم بداية الفقاعة المحلية وتأثيرها على الغاز المحيط بها.

"هذه هي القصة الحقيقية لأصل الكون.. لأول مرة يمكننا شرح كيفية بدء تشكل كل النجوم القريبة".

باستخدام مجموعة من البيانات الجديدة وتقنيات علوم البيانات، تُظهر الرسوم المتحركة للزمكان كيف أن سلسلة من المستعرات الأعظمية التي انفجرت لأول مرة قبل 14 مليون عام، دفعت كميات هائلة من الغاز من بين النجوم إلى الخارج، مما أدى إلى تكوين بنية تشبه الفقاعة ذات السطح، وهي بنية تمتلك اساسيات تشكل النجوم، بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature" العلمية.
وحدد العلماء في يومنا هذا سبع مناطق معروفة لتشكيل النجوم أو الغيوم الجزيئية، وهي عبارة عن مناطق كثيفة في الفضاء حيث يمكن أن تتشكل النجوم على سطح الفقاعة.

"في حساباتنا يوجد حوالي 15 مستعرا أعظما قد انطلق على مدى ملايين السنين لتشكيل الفقاعة المحلية التي نراها اليوم... إنها تتحرك بسرعة حوالي 4 أميال في الثانية. لقد فقدت معظم جاذبيتها على الرغم من أنها استقرت إلى حد كبير من حيث السرعة".

كاثرين زوكر
عالمة الفلك وخبيرة تصوير البيانات ومن المشاركين في الدراسة
وتوصل العلماء لاستنتاج سرعة تمدد الفقاعة، بالإضافة إلى المسارات السابقة والحالية للنجوم الفتية المتكونة على سطحها، باستخدام البيانات التي حصل عليها المرصد الفضائي "Gaia" الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية.

"هذه قصة بوليسية لا تصدق، مدفوعة بالبيانات والنظريات على حد سواء... يمكننا تجميع تاريخ تشكل النجوم من حولنا باستخدام مجموعة متنوعة من القرائن المستقلة، مثل؛ نماذج المستعر الأعظم والحركات النجمية والخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة الرائعة للمواد المحيطة بالفقاعة المحلية".

أليسا جودمان
باحثة مشاركة في الدراسة وأستاذة جامعة هارفارد وعالمة الفلك في مركز الفيزياء الفلكية
صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
دراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو
أمس, 13:08 GMT

شمسنا استقرت في مركز الفقاعة عن "طريق الحظ"

وبدوره، نوه المؤلف المشارك جو ألفيس، الأستاذ في جامعة فيينا، إلى أنه "عندما انفجرت أول مستعرات أعظم التي خلقت الفقاعة المحلية، كانت شمسنا بعيدة عن الحدث (الانفجار) ولكن منذ حوالي خمسة ملايين سنة، أخذها مسار الشمس عبر المجرة مباشرة إلى الفقاعة، والآن تجلس الشمس، فقط عن طريق الحظ، في مركز الفقاعة تمامًا".

البشر في "الصف الأمامي من العرض"

وبحسب المقال المشنور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يتطلع البشر إلى الفضاء بالقرب من الشمس، لديهم (البشر) مقعد في الصف الأمامي لرؤية عملية تشكل النجوم التي تحدث في كل مكان على سطح الفقاعة، أي أن النجوم التي نشاهدها هي سطح الفقاعة.
مشهد افتراضي لمركز درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
اكتشاف "جرح" غريب هو الأضخم في مجرة درب التبانة... صور وفيديو
أمس, 14:07 GMT
ويخطط الفريق، لرسم المزيد من الفقاعات بين النجوم للحصول على عرض كامل ثلاثي الأبعاد لمواقعها وأشكالها وأحجامها، حيث سيسمح رسم الفقاعات فهم علاقتها ببعضها البعض والدور الذي تلعبه النجوم المحتضرة في ولادة فقاعات جديدة وفي بنية وتطور المجرات مثل مجرة ​​درب التبانة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:55 GMTدمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا
12:51 GMTالصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها
12:49 GMTعلماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو
12:41 GMTتحذير أمريكي لإيران رغم التفاؤل الدولي تجاه مفاوضات فيينا
12:39 GMTأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يغلقون قصر العدل دعما لقاضي التحقيق
12:36 GMTروسيا تفرض غرامة جديدة على غوغل
12:34 GMTالخارجية الروسية تنفي إمداد أطراف الصراع في أفغانستان بالسلاح
12:34 GMTالجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول طعن جندي جنوبي الضفة
12:28 GMTخبير: اشتباكات طرابلس دليل سيطرة المليشيات على القرار السياسي في ليبيا
12:25 GMTلافروف يعتبر أن واشنطن تستطيع إجبار كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك
12:09 GMT"نوسانتارا".. عاصمة إندونيسيا الجديدة
12:02 GMTخبير: الملفات المتاحة أمام القضاء الإسرائيلي لا تدين نتنياهو بشكل كاف
12:01 GMTوفد حكومي سوري يصل إلى القرم في زيارة رسمية
11:59 GMTمسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات
11:58 GMT6 نصائح لفقدان الوزن بسرعة ودون مجهود
11:52 GMTدراسة علمية تكشف عن شبكة طرق "غريبة" في شبه الجزيرة العربية... صور وفيديو
11:44 GMTوزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم
11:44 GMTعقيلة صالح: لم يعد من الممكن قبول مسودة الدستور الحالية
11:41 GMTسوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة
11:40 GMTمحلل: روسيا تطالب بضمانات أمنية تضمن حقها في الوجود والتنمية والأمن