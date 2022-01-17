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https://arabic.sputniknews.com/20220117/علماء-بريطانيون-يحددون-منتجا-غذائيا-يزيد-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-كبيرة-----1056294875.html
علماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة
علماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة
وجد علماء بريطانيون من جامعة ليدز أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T05:19+0000
2022-01-17T05:19+0000
مجتمع
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حلل الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".لمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 حالة من حالات الخرف المكتسب.وفقًا للعلماء، فإن الخطر المتزايد للإصابة بالخرف من اللحوم المصنعة كان هو نفسه بغض النظر عن العامل الوراثي للشخص، واتضح أنه حتى تناول شطيرة باللحم المقدد أو النقانق كل يوم يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 44%.في وقت سابق، تحدث أطباء من كوريا الجنوبية عن ارتباط مرض ألزهايمر بأحد الأمراض المعروفة على نطاق واسع وهو متلازمة التمثيل الغذائي، وأكدوا أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر 11 مرة من الأشخاص غير المصابين به.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/غذاء-الدماغ-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-الإصابة-بالخرف-1054345919.html
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مجتمع

علماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة

05:19 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonبطاقات بلاستيكية تزن 7 غرامات، أي ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في عشرة أيام، معروضة داخل شطيرة سلطة التونة مع كوب من الحليب في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 11 نوفمبر 2020.
بطاقات بلاستيكية تزن 7 غرامات، أي ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في عشرة أيام، معروضة داخل شطيرة سلطة التونة مع كوب من الحليب في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 11 نوفمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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وجد علماء بريطانيون من جامعة ليدز أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%.
حلل الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".
لمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 حالة من حالات الخرف المكتسب.
وفقًا للعلماء، فإن الخطر المتزايد للإصابة بالخرف من اللحوم المصنعة كان هو نفسه بغض النظر عن العامل الوراثي للشخص، واتضح أنه حتى تناول شطيرة باللحم المقدد أو النقانق كل يوم يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 44%.
في وقت سابق، تحدث أطباء من كوريا الجنوبية عن ارتباط مرض ألزهايمر بأحد الأمراض المعروفة على نطاق واسع وهو متلازمة التمثيل الغذائي، وأكدوا أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر 11 مرة من الأشخاص غير المصابين به.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
19 ديسمبر 2021, 16:43 GMT
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