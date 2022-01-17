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https://arabic.sputniknews.com/20220117/فريق-كاماز-ماستر-الروسي-يفوز-للسنة-الثانية-على-التوالي-بجميع-جوائز-داكار-2022--1056348485.html
فريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"
فريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"
جاء العشرات من عشاق رياضة السيارات إلى مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية موسكو للقاء الفائزين في ماراثون رالي داكار. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:17+0000
2022-01-17T10:22+0000
روسيا
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عاد الفريق الروسي "كاماز ماستر" إلى دياره بعد فوزه بالمسابقة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية للعام السادس على التوالي.استغرقت البطولة قرابة أسبوعين. وعاد الفريق منتصرًا، بعد أن فاز المتسابقون الروس للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda"."داكار" هو أصعب سباق للسيارات، ويتألف من ثمانية آلاف كيلومتر، أكثر من نصفها في الصحراء العربية.وكما وعد المنظمون، أصبح المسار هذا العام أكثر تعقيدًا، وتضمن عشرات الأميال من الرمال الرخوة والأنهار الجافة والأودية. بالنسبة للعديد من المشاركين، يعتبر مجرد الوصول إلى خط النهاية انتصارًا بالفعل.فاز أعضاء فريق كاماز بجميع مراحل السباق الاثنتي عشرة. في الترتيب العام من بين 60 مشاركًا، احتل المركز الأول أربعة من أفراد الفريق روسي.بسبب التفوق الكلي للروس، اتهم المنافسون فريق كاماز الرئيسي باللعب غير النزيه. لكن المنظمين فحصوا السيارات ولم يجدوا أي مخالفات.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/فيديو-مثير-لسائق-ربع-نقل-سعودي-يتسابق-مع-إحدى-سيارات-رالي-داكار-في-الصحراء-1056226228.html
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فريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"

10:17 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 17.01.2022)
© www.kamazmaster.ru / الذهاب إلى بنك الصورالفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر"
الفريق الروسي الفائز في رالي داكر... كاماز – ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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جاء العشرات من عشاق رياضة السيارات إلى مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية موسكو للقاء الفائزين في ماراثون رالي داكار.
عاد الفريق الروسي "كاماز ماستر" إلى دياره بعد فوزه بالمسابقة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية للعام السادس على التوالي.
استغرقت البطولة قرابة أسبوعين. وعاد الفريق منتصرًا، بعد أن فاز المتسابقون الروس للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".
"داكار" هو أصعب سباق للسيارات، ويتألف من ثمانية آلاف كيلومتر، أكثر من نصفها في الصحراء العربية.
وكما وعد المنظمون، أصبح المسار هذا العام أكثر تعقيدًا، وتضمن عشرات الأميال من الرمال الرخوة والأنهار الجافة والأودية. بالنسبة للعديد من المشاركين، يعتبر مجرد الوصول إلى خط النهاية انتصارًا بالفعل.
وقال قائد فريق كاماز فلاديمير تشاجين: "وصلت السيارة إلى خط النهاية واعتقدنا أن الطاقم سيغادر، في الواقع كنا نستعد لإخلاء السيارة، لكن الرجال ما زالوا قادرين على حشد شجاعتهم".
فاز أعضاء فريق كاماز بجميع مراحل السباق الاثنتي عشرة. في الترتيب العام من بين 60 مشاركًا، احتل المركز الأول أربعة من أفراد الفريق روسي.
بسبب التفوق الكلي للروس، اتهم المنافسون فريق كاماز الرئيسي باللعب غير النزيه. لكن المنظمين فحصوا السيارات ولم يجدوا أي مخالفات.
رالي داكار السعودية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
فيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
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